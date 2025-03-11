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        Haberler Gündem Güncel Bilecik'te köpeklerin hepsi toplanacak | Son dakika haberleri

        Bilecik'te sahipsiz köpeklerin hepsi toplanacak

        Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yarın ve perşembe günleri ilçedeki tüm sokak hayvanlarının toplanacağını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:52
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        Bilecik'te köpeklerin hepsi toplanacak
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        Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 5199 sayılı Kanun kapsamında yarın ve perşembe günleri ilçedeki tüm sokak hayvanlarının toplanacağını duyurdu.

        Başkan Torun, "Bu süreçte, sahipli köpek sahiplerinin mağdur olmamaları için köpeklerini bağlamaları önemle rica edilmektedir. Kanun gereği, sahipli olduğu tespit edilen hayvanlar yakalanırsa, 86 bin TL para cezası uygulanacaktır. Belediye yetkilileri, vatandaşların bu süreçte anlayış ve işbirliği göstermelerini beklemektedir" dedi.

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