        Bilecik'te soğuk hava tesisi açıldı | Son dakika haberleri

        Bilecik'te soğuk hava tesisi açıldı: Tarıma değer katacak

        Bilecik'te tarımsal üretime değer katacak yeni bir tesis daha hizmete açıldı. Açılışta konuşan Vali Faik Oktay Sözer, "Kırsal kalkınmanın temeli yerinde üretimdir. Bu tür yatırımlar, üreticilerimizin emeğini değerli kılarken ilimizin ekonomisine de güç katmaktadır. Devletimizin desteğiyle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 10:46 Güncelleme: 24.10.2025 - 10:46
        Bilecik'te soğuk hava tesisi açıldı
        Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde yapımı tamamlanan soğuk hava deposu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin eş finansmanıyla yürütülen IPARD III Programı kapsamında hizmete açıldı. Açılış törenine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kurum temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

        Açılışta konuşan Vali Faik Oktay Sözer, yatırımın bölge ekonomisine katkısına dikkat çekerek, "Kırsal kalkınmanın temeli yerinde üretimdir. Bu tür yatırımlar, üreticilerimizin emeğini değerli kılarken ilimizin ekonomisine de güç katmaktadır. Devletimizin desteğiyle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

        Çerkeşli Soğuk Hava Entegre Tesisi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen proje, yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 19 milyon TL yatırım bedeline sahip olurken, 9.6 milyon TL'lik hibe desteğiyle tamamlandı.

        495 ton kapasiteli tesiste, Osmaneli ve çevre köylerde yetiştirilen meyve ve sebzeler uzun süre tazeliğini koruyarak depolanabilecek. Bu sayede üreticiler, ürünlerini mevsimsel fiyat dalgalanmalarından etkilenmeden değerlendirme imkânı bulacak.

        #yerel haberler
        #Bilecik Haberleri
