Bilecik ve Hatay'da orman yangını

Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anızda başlayarak ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Kurtbaşı mevkisindeki zirai alanda anız yakılması sebebiyle çıkan yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, alevleri çok sayıda arazözün yardımıyla kontrol altına almaya çalışıyor. HATAY'DA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE Hatay'da çıkan orman yangınına karadan ve 3 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahale ediliyor. Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. REKLAM

Yangına orman ve itfaiye ekipleri eş güdümlü olarak karadan müdahale etmeye başladı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine havadan da destek geldi. Ekipler havadan 3 helikopter ve 1 uçak, karadan 7 arazöz, 2 su tankı, 3 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.