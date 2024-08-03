Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bilecik ve Hatay'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Bilecik ve Hatay'da orman yangını

        Bilecik'in Kızıldamlar ilçesinde ve Hatay'ın Antakay ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.08.2024 - 20:57 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik ve Hatay'da orman yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde anızda başlayarak ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kurtbaşı mevkisindeki zirai alanda anız yakılması sebebiyle çıkan yangın, yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, alevleri çok sayıda arazözün yardımıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

        HATAY'DA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

        Hatay'da çıkan orman yangınına karadan ve 3 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahale ediliyor.

        Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

        REKLAM

        Yangına orman ve itfaiye ekipleri eş güdümlü olarak karadan müdahale etmeye başladı.

        Yangının kısa sürede büyümesi üzerine havadan da destek geldi. Ekipler havadan 3 helikopter ve 1 uçak, karadan 7 arazöz, 2 su tankı, 3 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.

        Ekiplerin alevlere müdahale ettiğini ifade eden Mustafa Yıldırım, “Yangın saat 14.30 sularında başladı. Uzunalıç Mahallesi'nde başladı. Düzlük bir alan yandı. İtfaiye ekipleri anında müdahale etti. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        O işletme mühürlendi
        O işletme mühürlendi
        'Rus denizaltısını vurduk'
        'Rus denizaltısını vurduk'
        Sara'da mutlu son!
        Sara'da mutlu son!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İsrail yine sivilleri vurdu
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor