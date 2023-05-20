Bilecikli kılıç ustası 'Zülfikar'ın replikasını yaptı

Herkes bir kılıç yapabilir. Bunun sadece kılıç olarak bilinmemesi gerekir, kılıcın ağır olduğunu kimse düşünmesin. Ben bunu merakla öğrendim, yap olmadı, yap olmadı bu şekilde öğrendim. İyi ki de öğrenmişim, iyi ki de ata mesleğini yapmışım."