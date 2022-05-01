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Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları 'Bizimkiler' ve 'Kaygısızlar'da canlandırdığı karakterlerle tanınan Bilge Parlak, oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı

  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Kapıcılar Kralı'nın senaryosunu yazan Umur Bugay, filmdeki karakterleri geliştirerek 'Bizimkiler'i dizisini ekranlara taşıdı. 1989-2002 yılları arasında kesintisiz yayınlanan dizi, 459 bölümüyle Türk televizyonlarının en kült yapımlarından biri oldu.
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevrelerindeki ilişkileri komik bir dille anlatan dizide, Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Cihat Tamer ve Ercan Yazgan gibi birbirinden usta oyuncular rol aldı. Hemen hemen her karakterin ayrı birer fenomen olduğu yapımdaki pek çok sanatçı artık aramızda değil. Kadrodaki bazı isimlerin ise artık gözlerden uzak bir yaşamı var.
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    Onlardan biri de Bilge Parlak... Dizide Salih Kalyon'un canlandırdığı ve unutulmaz tiplemelerden olan üç kağıtçı 'Tak Tak Sedat'ın kızı 'Aslı' rolüyle ekranlara gelen Parlak, oyunculuk serüvenini ve şimdiki hayatını anlattı.
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    44 yaşındaki Parlak'ın hayatını gazetedeki bir ilan değiştirmiş. Parlak, ekranlarla tanışmasını şöyle anlattı:

    Oyunculuk serüvenim 1987 yılında bir gazete ilanıyla başladı. TRT 2 için bir çocuk dizisi çekileceği ve bu proje için de çocuk oyuncular aranıyordu. 250 çocuk arasından 12'ye kaldım. 9 yaşında, cumartesi ve pazar günleri çekilen 'Merhaba Çocuklar Bizim Sınıf' adlı dizide 39 bölüm rol aldım.
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    USTALARDAN FEYZ ALDIM

    Konservatuar eğitimi almadığını söyleyen Parlak, en büyük şansının birbirinden usta sanatçılar ile çalışması olduğunu ifade etti: 'Bizimkiler' kadrosunu anlatmama zaten gerek yok. Sette çok değerli isimler vardı. Ben de onlardan feyz alıyordum. Oyunculukları ve hayat deneyimleri benim için çok büyük derslerdi.
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    Parlak'ın 'Kaygısızlar' mecarası ise, Kandemir Konduk'un senaristliğini üstlendiği 'Ana' dizisinin yönetmeni Oğuz Yalçın ile başlamış. Canlandırdığı 'Hostes' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu şunları söyledi:
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    'Ana' dizisinin ardından Oğuz Yalçın, 'Kaygısızlar'da rol almam için teklifte bulununca seve seve kabul ettim. Türk televizyonlarının ilk absürt komedi işlerinden biriydi. 'Bizimkiler' gibi unutulmaz bir kadroya sahipti. Halit Akçatepe'den Ercan Yazgan'a, Ayşen Gruda'dan Çiçek Dilligil'e kadar birbirinden değerli oyuncular vardı.
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    SOKAKTA 'HOSTES' DİYE SESLENİYORLAR

    Şoray (Uzun), Ömer (Duran), Tevfik (İnceoğlu) ile güzel bir ekip olduk. Benim dışımda 'Hostes' karakterini canlandıranlar da oldu. Ancak benim dönemimde 'Kültigin' ile 'Hostes'in aşkı revaçta olduğu için en çok akıllarda ben yer edindim sanırım. Hala sokakta 'Hostes' diye seslenler oluyor.
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    DİZİ ÇEKMEDİK, HAYATLARIMIZI KISMEN YAŞADIK!

    Eski rol arkadaşlarıyla görüşme fırsatı bulamadıklarını söyleyen Parlak, "Doğal olarak sette olduğumuz kadar yakın değiliz. Tabii ki hayat, her insanı farklı yaşamlara sürükleyip birbirinden uzaklaştırıyor ama sosyal medyadan bağlantımız var. Biz çok güzel bir aileydik. Fabrika içisi gibiydik, hep birlikteydik. Biz dizi çekmedik aslında hayatlarımızı yaşadık kısmen. Senaryo gereği biraz espri katarak, biraz da abartarak herkes hayata ucundan orada tutundu." dedi.
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    Parlak, günümüzde 'Bizimkiler' ve 'Kaygısızlar' gibi dizilerin olmaması hakkında ise, "Koşullarla alakalı, arz talep meselesi olduğunu düşünüyorum. Bugün televizyona baktığımızda daha çok acı ve dram işlerini görüyoruz. Demek ki insanlar bunları izlemek istiyor. Bu yüzden de aile sıcaklığını hissedebildiğimiz diziler artık yapılmıyor." sözlerini kullandı.
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    2008'de Ercan Yiğit ile nikah masasına oturan oyuncu, "Zıt kutuplar biribirini çekermiş. Eşim asker emeklisi. Evlendikten kısa bir süre de Elazığ'a tayini çıktı. Maden Dağ'ında iki yıl yaşadık." ifadelerini kullandı.

    2014 yılında kızına hamile kaldıktan sektöre ara verdiğini söyleyen Parlak, "Birkaç kez düşük yaptım. Elif Masal ile birlikte yeniden doğdum." dedi.
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    SETTE OLMAYA ÇOK ÖZLEDİM

    Oyunculuğu bırakmadığını söyleyen Parlak, "İki yıl önce geri dönüş yapma durumum vardı ama malum pandemi dönemi sekteye uğrattı bazı şeyleri. Önce manevi açıdan, sonra da maddi açıdan değecek bir proje olmalı. Bugüne kadar 'neden içinde var oldum' dediğim bir proje olmadı. Hepsinden çok keyif aldım, güzel mesajlar vermeye çalıştım. Yine böyle bir proje olursa tabi oynarım. Kamera görmeyi, sette olmayı çok özledim. Oyunculukla ilgili içimde bir birikmişlik var." diye konuştu.
  • Bilge Parlak: Gazetedeki ilan hayatımı değiştirdi - Magazin

    ÖĞRETMEN OLMUŞ

    Çatalca'da yaşadığını belirten oyuncu, "İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmak istedik. Çatalca'daki bir okulda yaratıcı drama ve tiyatro öğretmenliği yapıyorum. Birçok disiplini birleştirerek, özgüvenli ve mutlu bireyler yetiştirmeye çalışıyorum." dedi.

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