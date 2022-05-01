SETTE OLMAYA ÇOK ÖZLEDİM

Oyunculuğu bırakmadığını söyleyen Parlak, "İki yıl önce geri dönüş yapma durumum vardı ama malum pandemi dönemi sekteye uğrattı bazı şeyleri. Önce manevi açıdan, sonra da maddi açıdan değecek bir proje olmalı. Bugüne kadar 'neden içinde var oldum' dediğim bir proje olmadı. Hepsinden çok keyif aldım, güzel mesajlar vermeye çalıştım. Yine böyle bir proje olursa tabi oynarım. Kamera görmeyi, sette olmayı çok özledim. Oyunculukla ilgili içimde bir birikmişlik var." diye konuştu.