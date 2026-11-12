ATV MİLLİ MAÇ CANLI İZLE | Türkiye - Belçika maçı nasıl izlenir? ATV frekans bilgileri 2026

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile karşı karşıya gelecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Türkiye - Belçika maçını kesintisiz izlemek isteyen futbolseverler, ATV güncel frekans bilgilerini ve uydu ayarlarını araştırıyor. Televizyonunda ATV kanalını bulamayan veya yayın sinyalinde sorun yaşayan izleyiciler, Türksat 4A üzerinden frekans güncelleme ve kanal yükleme adımlarını uygulayarak yayına ulaşabiliyor. Peki, ATV frekansı nasıl değiştirilir, Türksat 4A ATV ayarı nasıl yapılır, ATV HD frekans bilgileri neler? İşte, ATV canlı izleme bilgileri ve Türkiye milli maçlarının şifresiz yayınına ilişkin merak edilenler…

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika ile oynayacağı karşılaşma, 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Türkiye - Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATV MİLLİ MAÇ CANLI İZLE: TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NASIL İZLENİR?

Türkiye - Belçika milli maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, ATV televizyon yayınını takip edebilecek. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler ise ATV'nin resmi canlı yayın sayfasına ulaşabilecek.

ATV canlı yayın ekranı için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

ATV CANLI YAYIN İZLE

ATV FREKANS BİLGİLERİ 2026: TÜRKSAT 4A GÜNCEL UYDU FREKANSI

ATV yayınını uydu üzerinden izleyen ve kanalına ulaşamayan izleyiciler, manuel kanal arama bölümünden güncel frekans değerlerini girebilir.

ATV HD Türksat 4A frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12.207 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 27500

FEC: 3/4

Modülasyon: DVB-S2 8PSK

Bu değerler girildikten sonra kanal araması yapılarak ATV yayınına ulaşılabilir.

ATV KANAL AYARLARI NASIL YAPILIR?

ATV yayınını izleyemeyenler televizyon veya uydu alıcılarından manuel kanal araması yapabilir. Bunun için şu adımlar izlenebilir: