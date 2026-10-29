Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bardaklardaki beyaz lekelere 5 dakikalık çözüm!

        Bardaklardaki beyaz lekelere 5 dakikalık çözüm!

        Bulaşık makinesinden çıkan bardaklarda oluşan beyaz lekeler ve mat görünüm, birçok kişinin karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Ancak her leke kalıcı değil. Temizlik uzmanlarının önerdiği, evde bulunan basit bir malzemeyle uygulanan 5 dakikalık yöntem, bardakların eski parlaklığına kavuşmasına yardımcı olabiliyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bardaklardaki beyaz lekelere 5 dakikalık çözüm!

        Bulaşık makinesinden çıkan bardakların tertemiz ve parlak olması beklenirken, zamanla yüzeylerinde beyaz lekeler ve bulanık bir görünüm oluşabiliyor. Özellikle sık kullanılan su bardaklarında ortaya çıkan bu durum, tekrar yıkamayla da her zaman ortadan kalkmıyor. Üstelik sorunun kaynağı yalnızca bulaşık makinesi ya da kullanılan deterjan olmayabiliyor. Temizlik uzmanlarına göre bardakların matlaşmasının arkasında iki farklı neden bulunuyor. Bunlardan biri kolayca giderilebilirken diğeri kalıcı olabiliyor. Peki, bardaklardaki beyaz lekeler nasıl çıkar ve 5 dakikalık yöntem nasıl uygulanır?

        BARDAKLAR NEDEN BEYAZLIYOR VE MATLAŞIYOR?

        Bardaklarda oluşan beyaz lekelerin en yaygın nedenlerinden biri, sert suyun içerdiği minerallerin cam yüzeyinde birikmesi. Özellikle kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, yıkama sonrasında bardakların üzerinde ince bir tabaka oluşturarak bulanık görünüme yol açabiliyor. Bir diğer neden ise yüksek sıcaklık, deterjan ve tekrarlanan yıkamaların etkisiyle cam yüzeyinde meydana gelen aşınma. Mineral birikintileri temizlenebilirken cam yüzeyindeki kalıcı aşınmaların giderilmesi mümkün olmuyor.

        REKLAM

        BARDAKLARDAKİ BEYAZ LEKELERİ 5 DAKİKADA ÇIKARAN YÖNTEM

        Good Housekeeping'in Mayıs 2026'da yayımladığı temizlik önerilerine göre, sert suyun neden olduğu mineral lekelerini gidermek için beyaz sirke kullanılabiliyor. Uygulama oldukça basit. Lekeli bardakları beyaz sirkenin içine yerleştirerek yaklaşık 5 dakika bekletmek yeterli. Sirkenin asidik yapısı cam yüzeyindeki mineral birikintilerinin çözülmesine yardımcı oluyor. Ardından bardaklar temiz suyla durulanıp mikrofiber bezle kurulanıyor. Bu yöntem, özellikle kireç kaynaklı matlaşmalarda etkili olabiliyor.

        İNATÇI LEKELER İÇİN BU YÖNTEMİ DENEYEBİLİRSİNİZ

        Sirke uygulamasının ardından bazı lekeler hala görünüyorsa az miktarda karbonat ve suyla hazırlanan macun kullanılabiliyor. Karışım, uygun ve dayanıklı cam yüzeye hafif hareketlerle uygulanarak kalan birikintilerin temizlenmesine yardımcı olabiliyor. Ancak hassas ve özel kaplamalı bardaklarda aşındırıcı uygulamalardan kaçınmak gerekiyor. Temizlik sonrasında bardakların iyice durulanması ve tüy bırakmayan bir bezle kurulanması, yeni su izlerinin oluşmasını da azaltabiliyor.

        REKLAM

        HER BEYAZ LEKE TEMİZLENEBİLİR Mİ?

        Bardakların yüzeyinde oluşan her matlık aynı yöntemle giderilemiyor. Temizlik uzmanlarına göre beyaz sirkeyle yapılan uygulamanın ardından bulanıklık kaybolmuyorsa sorun cam yüzeyindeki kalıcı aşınmadan kaynaklanıyor olabilir. Bu tür aşınmalar, camın yapısında meydana gelen değişikliklerle ortaya çıkıyor ve normal temizlik yöntemleriyle ortadan kaldırılamıyor. Bu nedenle bardakların neden matlaştığını anlamak, doğru temizlik yöntemini seçmek açısından önem taşıyor.

        BARDAKLARIN YENİDEN LEKELENMEMESİ İÇİN NE YAPILMALI?

        Bardakların parlaklığını korumak için bulaşık makinesinin düzenli temizlenmesi, uygun miktarda deterjan kullanılması ve makinenin gereğinden fazla doldurulmaması öneriliyor. Ayrıca suyun sertlik derecesine uygun makine tuzu ve parlatıcı kullanılması, cam yüzeylerinde mineral birikmesini azaltabiliyor. Hassas bardakların düşük sıcaklıklı programlarda yıkanması ve değerli cam eşyaların elde temizlenmesi de kalıcı matlaşma riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

        REKLAM

        BARDAKLARI KURULARKEN YAPILAN HATAYA DİKKAT!

        Bardakların yıkandıktan sonra üzerinde kalan su damlaları, kurudukça yeni mineral izleri bırakabiliyor. Bu nedenle elde yıkanan bardakların temiz ve yumuşak bir mikrofiber bezle kurulanması tavsiye ediliyor. Özellikle sert su kullanılan evlerde bu küçük alışkanlık, bardakların daha uzun süre parlak görünmesini sağlayabiliyor. Beyaz sirkeyle yapılan 5 dakikalık uygulama ise mineral kaynaklı lekeler için kolay ve ekonomik bir temizlik alternatifi sunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni nesil suç örgütlerine 30 ilde operasyon: 85 gözaltı

        İstanbul merkezli 30 ilde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda, 30'u adli süreçteki çocuk olmak üzeri 85 kişi gözaltına alındı.(DHA)

        #leke
        #temizlik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem potansiyeli taşıyan 5 fay
        Deprem potansiyeli taşıyan 5 fay
        ABD'den İran'a saldırıların başlayabileceği uyarısı
        ABD'den İran'a saldırıların başlayabileceği uyarısı
        Döviz bürosuna saldırının şüphelisi eski kulüp başkanının oğlu çıktı
        Döviz bürosuna saldırının şüphelisi eski kulüp başkanının oğlu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Nevzat Aydın'a "Çirkinler"den tehdit
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        Dünya devi Osimhen'i gözüne kestirdi!
        Nihai karar verildi
        Nihai karar verildi
        İspanya tren kazasında ses kayıtları ortaya çıktı
        İspanya tren kazasında ses kayıtları ortaya çıktı
        Kan şekerini dengeleyen 5 yardımcı meyve
        Kan şekerini dengeleyen 5 yardımcı meyve
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Türkiye'nin otomotivde bir asırlık serüveni
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Fotoğraftaki duruşunuz ilişkinizin özeti mi?
        Fotoğraftaki duruşunuz ilişkinizin özeti mi?
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Jülide Kural'dan iddialara yanıt
        Nesli tehlike altındaki toy kuşları Polatlı'da görüntülendi
        Nesli tehlike altındaki toy kuşları Polatlı'da görüntülendi
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        Emekliye 450 milyar TL ilave kaynak
        "Batrakov sahada maksimum çabayı gösterir"
        "Batrakov sahada maksimum çabayı gösterir"
        "Kızımız annesine benzesin"
        "Kızımız annesine benzesin"