ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Mercy Clinic El Cerrahisi'nde görev yapan el ve plastik cerrahı Dr. Sylvia Gray, başparmak kökü kireçlenmesi nedeniyle her gün en az beş hastayla karşılaştığını belirtiyor. Özellikle yaşlı yetişkinlerde ve kadınlarda daha sık görülen hastalık, başparmağın hareket yapısı nedeniyle zamanla daha fazla aşınma ve yıpranmaya neden olabiliyor.

BAŞPARMAK KİREÇLENMESİ NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR?

Kıkırdak dokusunun aşınmasıyla eklemdeki doğal yastıklama ortadan kalkıyor. Kemiklerin birbirine sürtünmesi sonucunda ağrı, sertlik ve kavrama güçlüğü ortaya çıkıyor. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte hastalar bardak tutmak, şişe açmak, düğme iliklemek ve kemer takmak gibi basit günlük aktiviteleri bile yapmakta zorlanabiliyor.

GELENEKSEL AMELİYAT YÖNTEMİNDE HANGİ İŞLEM YAPILIYOR?

Başparmak kökü kireçlenmesinin ileri evrelerinde atel ve ilaç gibi cerrahi dışı tedaviler yeterli olmadığında ameliyat gündeme gelebiliyor. Geleneksel cerrahi yöntemde başparmağın tabanında bulunan trapezyum adı verilen küçük kemik çıkarılıyor. Ardından eklemi desteklemek ve boşluğu doldurmak amacıyla hastanın kendi tendonlarından yararlanılıyor.

Yöntem ağrıyı azaltmada etkili olabilse de uzun bir iyileşme süreci gerektirebiliyor. Ayrıca bazı hastalarda kavrama gücünde azalma görülebiliyor.

BAŞPARMAK KİREÇLENMESİNDE YENİ PROTEZ YÖNTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Başparmak artriti tedavisinde kullanılmaya başlanan KeriMedical Touch CMC 1 protezi, geleneksel ameliyat yönteminden farklı bir yaklaşım sunuyor.

Bu yöntemde trapezyum kemiği çıkarılmak yerine eklemin içine bilye-yuva (top ve soket) yapısında bir implant yerleştiriliyor. Böylece başparmağın doğal hareket aralığının korunması amaçlanıyor.

AMELİYATTAN 6 HAFTA SONRA İŞE DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ?

Yeni protez yönteminin öne çıkan özelliklerinden biri de iyileşme sürecine ilişkin beklentiler.

Dr. Gray, bazı hastalarının ameliyattan yaklaşık altı hafta sonra işlerine geri dönebildiğini belirtiyor. Bu hastalar arasında inşaat işçileri ve çiftçiler de bulunuyor.

Ancak iyileşme süresinin hastanın durumuna ve yapılan işlemin sonuçlarına göre değişebileceği vurgulanıyor.

Yeni yöntemin en önemli hedeflerinden biri, hastaların ağrısız şekilde kavrama, tutma ve günlük el hareketlerini yeniden gerçekleştirebilmesi.

AVRUPA'DA YAYGIN, ABD'DE YENİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

Haberde aktarılan bilgilere göre benzer implant ameliyatları Avrupa'da yaklaşık 10 yıldır uygulanıyor. ABD'de ise cerrahların bu yöntem konusunda eğitim almaya başlamasıyla birlikte uygulamanın yaygınlaşması bekleniyor.

Dr. Gray, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) cihazı 2025 yılında onayladığını ve temmuz ayı itibarıyla ülkede yaklaşık 1.200 işlemin gerçekleştirildiğini belirtiyor. Gray'in görev yaptığı Mercy Clinic El Cerrahisi'nde ise yaklaşık 45 ameliyat yapıldığı ifade ediliyor.

Gray, implant yönteminin ABD'de yaygınlaşmasıyla başparmak kökü artriti ameliyatlarında önemli bir alternatif haline gelebileceğini düşünüyor.

*Yeni implant her hasta için uygun değildir. Ameliyatın başarısı ve iyileşme süresi kişiden kişiye değişebilir.