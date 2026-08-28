Bayer Leverkusen hangi ülkenin takımı? Avrupa Kupası'nda Beşiktaş'ın rakibi oldu! İşte Beşiktaş'ın rakibi Leverkusen'in ülkesi

Beşiktaş, bu sezon Avrupa'daki eleme macerasını 5 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamlayarak lig etabına çıktı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, 3. turda Çekya'nın Hradec Kralove ekibini iki maçta da 1-0 yenerek play-off etabına adını yazdırdı. Beşiktaş, play-off'ta ise Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibiyle İstanbul'da oynadığı ilk maçı 3-0 kazanırken, deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da bu sezon ilk yenilgisini alsa da lig aşamasına yükseldi. Bugüün yapılan kura çekilişi sonrası Siyah Beyazlı ekibin rakipleri de belli oldu. Peki, Beşiktaş'ın rakipleri arasında yer alan Bayer Leverkusen hangi ülkenin takımı? İşte cevabı...

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BAYER LEVERKUSEN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletini temsil eden Bayer 04 Leverkusen, 1 Temmuz 1904 tarihinde Bayer Firması'nın personeli tarafından kuruldu.

Uzun yıllar boyunca Alman futbolunun üst sıralarında istikrarlı bir grafik çizmesine rağmen zirveye ulaşmakta zorlanan kulüp, uluslararası alandaki ilk büyük başarısını 1988 yılında UEFA Kupası'nı müzesine götürerek yaşadı.

Kulüp tarihinin akışını değiştiren en büyük kırılma noktası ise 2023-24 sezonunda gerçekleşti. Teknik direktör Xabi Alonso komutasında unutulmaz bir performansa imza atan ekip, Bundesliga'yı hiç mağlubiyet almadan şampiyon tamamlayarak tarihindeki ilk lig kupasını kucakladı. Aynı dönemde Almanya Kupası'nı da kazanıp "çifte zafer" elde eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yürüyen Leverkusen, yıllardır üzerine yapışan "şampiyon olamayan iyi takım" algısını tamamen yıkarak Avrupa futbolunun devleri arasındaki yerini perçinledi.