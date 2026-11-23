Unutkanlık, odaklanma güçlüğü ve zihinsel performanstaki değişimler özellikle ilerleyen yaşlarda daha fazla önem kazanıyor. Bilim insanları, beynin sağlıklı yaşlanması için yalnızca genetik faktörlerin değil, günlük yaşam alışkanlıklarının da belirleyici olabileceğini araştırıyor. ABD'de Alzheimer Derneği tarafından desteklenen U.S. POINTER araştırması, bu konuda dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Ortalama 68 yaşındaki 2 bin 111 kişinin katıldığı iki yıllık çalışmada, dört farklı yaşam alışkanlığını bir araya getiren programların zihinsel performans üzerindeki etkileri değerlendirildi. Araştırmanın 18 Kasım 2026'da açıklanan yeni sonuçları, kalp sağlığını iyileştiren değişimlerin beyin sağlığıyla da yakından ilişkili olduğunu gösterdi. İşte bilim insanlarının incelediği dört önemli alışkanlık ve araştırmadan çıkan sonuçlar..."

2 BİN 111 KİŞİ İKİ YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

U.S. POINTER adı verilen araştırmaya, zihinsel gerileme riski yüksek olan 2 bin 111 yetişkin dahil edildi. Katılımcılar iki gruba ayrıldı. İlk gruba uzman desteğiyle yürütülen, düzenli takip ve yönlendirme içeren bir yaşam programı uygulandı. İkinci grup ise aynı alanlarda öneriler alarak değişiklikleri kendi başına gerçekleştirmeye çalıştı. İki yılın sonunda her iki grupta da olumlu gelişmeler görüldü ancak uzman desteğiyle ilerleyen katılımcıların bazı sağlık göstergelerinde ve genel zihinsel performanslarında daha belirgin iyileşmeler kaydedildi.

1. DÜZENLİ HAREKET ETMEK BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Araştırmada öne çıkan ilk alışkanlık fiziksel aktivite oldu. Katılımcıların günlük yaşamlarına düzenli hareketi dahil etmeleri hedeflendi. Araştırmacılar, fiziksel aktivitenin yalnızca kas ve kalp sağlığı için değil, zihinsel becerilerin korunması açısından da önemli olabileceğine dikkat çekti. Hareketli yaşamı destekleyen programın uygulandığı grupta vücut kitle indeksi, bel çevresi ve dinlenme sırasındaki kalp atış hızı gibi sağlık göstergelerinde iyileşmeler görüldü.

2. BEYİN SAĞLIĞI İÇİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI ÖNEMLİ

Araştırmanın ikinci önemli ayağını beslenme oluşturdu. Katılımcılar, Akdeniz tipi beslenme ile DASH diyetinin özelliklerini birleştiren MIND beslenme modeline yönlendirildi. Bu model; yeşil yapraklı sebzeler, diğer sebzeler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve balık gibi besinleri öne çıkarırken doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerin sınırlandırılmasını hedefliyor. Araştırma, sağlıklı beslenmenin diğer yaşam alışkanlıklarıyla birlikte uygulanmasının zihinsel sağlığı destekleyebileceğine işaret etti.

3. BEYNİ AKTİF TUTMAK VE SOSYALLEŞMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Üçüncü alışkanlık, zihinsel ve sosyal etkinliklere zaman ayırmak oldu. Araştırmada katılımcıların düşünme becerilerini kullanmaları ve sosyal ilişkilerini sürdürmeleri teşvik edildi. Yeni bilgiler öğrenmek, zihinsel olarak zorlayıcı etkinliklerle ilgilenmek ve insanlarla iletişim halinde olmak bu yaklaşımın temelini oluşturuyor. Araştırmacılar, fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmeyle birlikte zihinsel ve sosyal etkinliklerin de yer aldığı programların genel bilişsel performansı destekleyebileceğini ortaya koydu.

4. DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ BEYİN İÇİN DE ÖNEM TAŞIYOR

Araştırmanın dördüncü ayağında kalp ve metabolizma sağlığının izlenmesine odaklanıldı. Katılımcıların tansiyon, kan şekeri ve kolesterol gibi göstergeleri takip edildi. İki yılın sonunda yapılandırılmış programa katılan kişilerde vücut kitle indeksi, bel çevresi, uzun dönem kan şekeri göstergesi HbA1c, küçük tansiyon, dinlenme sırasındaki kalp hızı, toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde diğer gruba göre daha belirgin iyileşmeler görüldü. Bu değişimler, kalp sağlığını korumanın beyin sağlığı açısından da önemli olabileceğini gösterdi.

KALP SAĞLIĞI İYİLEŞENLERİN ZİHİNSEL PERFORMANSI DA GELİŞTİ

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, kalp ve metabolizma sağlığındaki iyileşmeler ile zihinsel performans arasındaki ilişki oldu. Bilim insanları, tansiyon, kolesterol ve diğer risk göstergelerinde daha fazla iyileşme yaşayan katılımcıların düşünme ve hafızayla ilgili değerlendirmelerde de daha iyi sonuçlar elde etme eğiliminde olduğunu belirledi. Bu ilişki, hem uzman desteği alan hem de kendi başına ilerleyen katılımcılarda görüldü.

UZMANLAR İKİ YILLIK SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Araştırmanın başlıca yürütücülerinden Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü epidemiyoloji uzmanı Dr. Rachel Whitmer, kalp ve metabolizma sağlığını iyileştirmenin zihinsel performansı destekleyen önemli yollardan biri olduğunu belirtti. Whitmer, risk göstergelerinde daha fazla iyileşme sağlayan kişilerin zihinsel değerlendirmelerde de daha fazla gelişme gösterdiğini vurguladı. Uzman, ileri yaşlardaki bireylerin geçmişteki sağlık alışkanlıklarını değiştiremese de mevcut yaşam tarzlarında yapacakları düzenlemelerle beyin sağlıklarını destekleyebileceklerine dikkat çekti.

ARAŞTIRMADAKİ OLUMLU SONUÇLAR KİMLERDE GÖRÜLDÜ?

Bilim insanları, yapılandırılmış yaşam programının sağladığı avantajların kadınlarda ve erkeklerde, 70 yaşın altındaki ve üzerindeki katılımcılarda görüldüğünü açıkladı. Ayrıca Alzheimer hastalığı riskini artırabilen APOE4 genetik özelliğini taşıyan kişilerle taşımayanlar arasında da programın olumlu etkileri açısından benzer sonuçlar elde edildi. Bulgular, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının farklı risk gruplarında beyin sağlığını destekleme potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

BU DÖRT ALIŞKANLIK ALZHEIMER HASTALIĞINI ÖNLEYEBİLİR Mİ?

Araştırma, dört yaşam alışkanlığını bir araya getiren programların zihinsel performansı destekleyebileceğine ilişkin güçlü bulgular sunsa da Alzheimer hastalığını kesin olarak önlediğini kanıtlamıyor. Ayrıca araştırmada alışkanlıklar birlikte uygulandığı için hangisinin tek başına en fazla yarar sağladığı belirlenmedi. Bilim insanları, iki yıllık sonuçların uzun vadede nasıl değişeceğini anlamak amacıyla katılımcıları dört yıl daha takip etmeyi planlıyor. Bu süreçte yaşam tarzı değişikliklerinin Alzheimer ve diğer demans türlerinin gelişme riski üzerindeki etkileri daha ayrıntılı incelenecek.

BEYİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR ÖNE ÇIKIYOR

ABD'de yürütülen iki yıllık araştırma, beyin sağlığını desteklemek için tek bir alışkanlığa odaklanmak yerine birden fazla alanda düzenli değişiklik yapmanın önemini ortaya koydu. Fiziksel olarak aktif kalmak, sağlıklı beslenmek, zihni ve sosyal ilişkileri canlı tutmak, kalp ve metabolizma sağlığını düzenli takip etmek araştırmada öne çıkan dört temel yaklaşım oldu. Uzman desteğiyle bu alışkanlıkları sürdüren katılımcılarda elde edilen sonuçlar, ileri yaşlarda da zihinsel sağlığı destekleyici adımlar atılabileceğini gösterdi. İşte 2 bin 111 kişinin katıldığı araştırmadan çıkan temel sonuç: Kalp sağlığını iyileştiren ve zihni aktif tutan yaşam alışkanlıkları, beynin sağlıklı yaşlanmasını destekleyebilir.