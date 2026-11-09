Bozulan beyaz eşya ve elektronik cihazlarda yeni dönem! Tamir ettirene 12 ay ek güvence

Avrupa Birliği (AB), bozulan ürünlerin yenisiyle değiştirilmesi yerine onarılmasını teşvik eden yeni bir döneme geçti. 31 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayan "onarım hakkı" düzenlemesi, tüketicilere arızalı ürünlerini tamir ettirme konusunda yeni haklar tanıyor. Çamaşır makinesi, elektrikli süpürge ve cep telefonu gibi ürünleri kapsayan düzenleme kapsamında, yasal sorumluluk süresi içinde değişim yerine onarımı seçen tüketicilere en az 12 ay ek güvence sağlanıyor. Yeni kurallar, üreticilerin yedek parça ve tamir hizmeti sunma yükümlülüklerini de genişletiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ONARIM HAKKI DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE

Avrupa Birliği'nin 2024 yılında kabul ettiği onarım hakkı düzenlemesinin üye ülkelerde ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması için belirlenen son tarih 31 Temmuz 2026'ydı.

Yeni sistemin temel amacı, arızalanan ürünlerin hemen çöpe atılmasını önlemek, tamiri daha erişilebilir hale getirmek ve elektronik atık miktarını azaltmak.

Avrupa Komisyonu, ürünlerin kullanım ömrünün uzatılmasının hem tüketicilerin harcamalarını azaltabileceğini hem de kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

TAMİR ETTİRENLERE EN AZ 12 AY EK YASAL GÜVENCE

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, onarılan ürünlerde yasal güvence süresinin uzatılması.

Satıcının yasal sorumluluk süresi içerisinde arızalanan bir ürün için değişim yerine tamir seçildiğinde, bu süre onarımın ardından en az 12 ay uzatılıyor. Ek süre, yalnızca tamir edilen parçaya değil, ürünün tamamına uygulanıyor.

Avrupa Komisyonunun açıklamasına göre bu hak, 31 Temmuz 2026'dan itibaren satın alınan ve ilgili koşulları karşılayan ürünler için geçerli. Aynı düzenleme kapsamında ek uzatma hakkı bir kez kullanılabiliyor. Ancak ülkeler daha geniş haklar tanıyabiliyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN CEP TELEFONUNA KADAR BİRÇOK ÜRÜN KAPSAMDA

Yeni onarım hakkı kuralları, Avrupa Birliği mevzuatında tamir edilebilirlik şartları bulunan ürünleri kapsıyor. Çamaşır makineleri, elektrikli süpürgeler, cep telefonları ve tabletler, Avrupa Komisyonunun örnek gösterdiği ürünler arasında yer alıyor.

Üreticiler, teknik olarak onarılabilir ve düzenlemenin kapsamındaki ürünler için makul süre içerisinde ücretsiz veya makul ücret karşılığında tamir hizmeti sunmakla yükümlü. Ayrıca onarım hizmetleri hakkında kolay erişilebilir bilgi ve uygun fiyatlı yedek parça sağlanması da öngörülüyor.

2027'DE YENİ ONARIM PLATFORMU KULLANIMA AÇILACAK

Avrupa Birliği, tüketicilerin tamir hizmeti bulmasını kolaylaştıracak çevrim içi bir platform da hazırlıyor.

2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan Avrupa onarım platformunda her üye ülke için ayrı bölümler bulunacak. Böylece tüketiciler, uygun tamir hizmetlerini daha kolay araştırabilecek.

Düzenleme ayrıca tüketicilere onarım koşulları, fiyat ve tahmini tamamlanma süresi hakkında standart bilgi sunulmasını da kolaylaştırmayı hedefliyor.

YENİ DÜZENLEME TÜRKİYE'DE GEÇERLİ Mİ?

Onarım hakkına ilişkin bu düzenleme, Avrupa Birliği üyesi ülkeler için geçerli. Türkiye, AB üyesi olmadığı için söz konusu kurallar Türkiye'de otomatik olarak yürürlüğe girmiyor.

Dolayısıyla AB kapsamında getirilen 12 aylık ek yasal güvence, Türkiye'deki tüm tüketicilerin doğrudan yararlanabileceği yeni bir hak anlamına gelmiyor.