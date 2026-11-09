Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Bozulan beyaz eşya ve elektronik cihazlarda yeni dönem! Tamir ettirene 12 ay ek güvence

        Bozulan beyaz eşya ve elektronik cihazlarda yeni dönem! Tamir ettirene 12 ay ek güvence

        Bozulan elektronik cihazlar ve beyaz eşyalar için tüketicilerin haklarını genişleten yeni düzenleme uygulanmaya başladı. Çamaşır makinelerinden cep telefonlarına kadar birçok ürünü kapsayan kurallarla, belirli koşullarda tamiri tercih edenlere en az 12 ay ek yasal güvence sağlanıyor. Üstelik üreticilere de yeni yükümlülükler getiriliyor. İşte düzenlemenin ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 15:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeni dönem başladı: Tamir ettirene 12 ay ek güvence!

        Avrupa Birliği (AB), bozulan ürünlerin yenisiyle değiştirilmesi yerine onarılmasını teşvik eden yeni bir döneme geçti. 31 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayan "onarım hakkı" düzenlemesi, tüketicilere arızalı ürünlerini tamir ettirme konusunda yeni haklar tanıyor. Çamaşır makinesi, elektrikli süpürge ve cep telefonu gibi ürünleri kapsayan düzenleme kapsamında, yasal sorumluluk süresi içinde değişim yerine onarımı seçen tüketicilere en az 12 ay ek güvence sağlanıyor. Yeni kurallar, üreticilerin yedek parça ve tamir hizmeti sunma yükümlülüklerini de genişletiyor.

        AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ONARIM HAKKI DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE

        Avrupa Birliği'nin 2024 yılında kabul ettiği onarım hakkı düzenlemesinin üye ülkelerde ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması için belirlenen son tarih 31 Temmuz 2026'ydı.

        Yeni sistemin temel amacı, arızalanan ürünlerin hemen çöpe atılmasını önlemek, tamiri daha erişilebilir hale getirmek ve elektronik atık miktarını azaltmak.

        Avrupa Komisyonu, ürünlerin kullanım ömrünün uzatılmasının hem tüketicilerin harcamalarını azaltabileceğini hem de kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

        TAMİR ETTİRENLERE EN AZ 12 AY EK YASAL GÜVENCE

        Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, onarılan ürünlerde yasal güvence süresinin uzatılması.

        Satıcının yasal sorumluluk süresi içerisinde arızalanan bir ürün için değişim yerine tamir seçildiğinde, bu süre onarımın ardından en az 12 ay uzatılıyor. Ek süre, yalnızca tamir edilen parçaya değil, ürünün tamamına uygulanıyor.

        Avrupa Komisyonunun açıklamasına göre bu hak, 31 Temmuz 2026'dan itibaren satın alınan ve ilgili koşulları karşılayan ürünler için geçerli. Aynı düzenleme kapsamında ek uzatma hakkı bir kez kullanılabiliyor. Ancak ülkeler daha geniş haklar tanıyabiliyor.

        ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN CEP TELEFONUNA KADAR BİRÇOK ÜRÜN KAPSAMDA

        Yeni onarım hakkı kuralları, Avrupa Birliği mevzuatında tamir edilebilirlik şartları bulunan ürünleri kapsıyor. Çamaşır makineleri, elektrikli süpürgeler, cep telefonları ve tabletler, Avrupa Komisyonunun örnek gösterdiği ürünler arasında yer alıyor.

        Üreticiler, teknik olarak onarılabilir ve düzenlemenin kapsamındaki ürünler için makul süre içerisinde ücretsiz veya makul ücret karşılığında tamir hizmeti sunmakla yükümlü. Ayrıca onarım hizmetleri hakkında kolay erişilebilir bilgi ve uygun fiyatlı yedek parça sağlanması da öngörülüyor.

        2027'DE YENİ ONARIM PLATFORMU KULLANIMA AÇILACAK

        Avrupa Birliği, tüketicilerin tamir hizmeti bulmasını kolaylaştıracak çevrim içi bir platform da hazırlıyor.

        2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan Avrupa onarım platformunda her üye ülke için ayrı bölümler bulunacak. Böylece tüketiciler, uygun tamir hizmetlerini daha kolay araştırabilecek.

        Düzenleme ayrıca tüketicilere onarım koşulları, fiyat ve tahmini tamamlanma süresi hakkında standart bilgi sunulmasını da kolaylaştırmayı hedefliyor.

        YENİ DÜZENLEME TÜRKİYE'DE GEÇERLİ Mİ?

        Onarım hakkına ilişkin bu düzenleme, Avrupa Birliği üyesi ülkeler için geçerli. Türkiye, AB üyesi olmadığı için söz konusu kurallar Türkiye'de otomatik olarak yürürlüğe girmiyor.

        Dolayısıyla AB kapsamında getirilen 12 aylık ek yasal güvence, Türkiye'deki tüm tüketicilerin doğrudan yararlanabileceği yeni bir hak anlamına gelmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de sanayi tesisinde patlama

        İzmir'de sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        #tamir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Elektroşokla hayata döndü! Ölümcül ritim bozukluğundan bilinci kapanmıştı
        Elektroşokla hayata döndü! Ölümcül ritim bozukluğundan bilinci kapanmıştı
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti
        Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        26 yaşındaki Mihriban'ı boğarak katletmişti! Şaşırtan savunma
        26 yaşındaki Mihriban'ı boğarak katletmişti! Şaşırtan savunma
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        3 yıl sonra muhteşem seri
        3 yıl sonra muhteşem seri
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        Müzede korunuyordu... 2,5 milyon yıllık çıktı
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        "Anka kuşu gibi küllerinden doğdu!"
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım