Bursa semalarında beliren gizemli bulut oluşumu, kentin beş farklı ilçesinde kameralara yansıdı.İlk bakışta UFO'yu andıran görüntüsüyle merak uyandıran bulutun ardında ise doğanın etkileyici bir meteorolojik olayı bulunuyor.

HANGİ İLÇELERDE GÖRÜNTÜLENDİ?

Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden görülebilen ve bir süre bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Bir süre bozulmadan kalan bulutun sosyal medyada ve çevrelerde gündem olmasının ardından, görüntünün ardındaki meteorolojik neden de netlik kazandı.

MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUYOR?

Uzmanlara ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre vatandaşları şaşırtan bu görüntü, aslında nadir ve etkileyici bir doğa olayı olan mercek bulutu.

Mercek bulutları;

*Engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucu olarak oluşuyor.

*Engabenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın varlığına işaret ediyor.

*Orografik bir olayın ürünü olarak, fön rüzgarlarının görüldüğü coğrafi alanlarda ortaya çıkabiliyor.

Gökyüzünde sabit duruyormuş gibi görünen ve pürüzsüz katmanlı yapısıyla tanımlanamayan uçan cisimlere benzetilen mercek bulutları, doğanın rüzgar ve topoğrafya ile kurduğu en dikkat çekici görsel şölenler arasında yer alıyor.