Çamaşır yıkarken yapılan küçük hatalar, hem çamaşırların temizliğini hem de makinenin performansını etkileyebiliyor. Özellikle deterjanın hangi göze konulması gerektiği birçok kişi tarafından karıştırılıyor. İşte doğru deterjan kullanımıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ DETERJAN GÖZLERİ NE İŞE YARIYOR?

Çamaşır makinelerinin deterjan çekmecelerinde genellikle üç ayrı bölüm bulunuyor. Bu bölmelerin görevlerini bilmek, doğru yıkama için büyük önem taşıyor.

I numaralı göz: Ön yıkama deterjanı için kullanılır. Ön yıkama programı tercih edildiğinde bu bölmeye deterjan eklenir. Bu program kullanılmıyorsa genellikle boş bırakılır.

II numaralı göz: Ana yıkama deterjanının konulduğu bölmedir. Normal çamaşır yıkama işlemlerinde toz veya makineye uygun sıvı deterjan bu bölmeye eklenir.

Çiçek sembollü göz: Yumuşatıcı için ayrılmıştır. Yumuşatıcı, belirtilen maksimum seviyeyi geçmeyecek şekilde bu bölmeye konulmalıdır.

DETERJANI YANLIŞ GÖZE KOYARSANIZ NE OLUR?

Deterjanın yanlış bölmeye eklenmesi, yıkama sırasında doğru zamanda kullanılmamasına neden olabilir. Örneğin ana yıkama deterjanının ön yıkama gözüne konulması, deterjanın ana yıkama aşamasına kalmamasına yol açabilir. Yumuşatıcının yanlış bölmeye eklenmesi de istenen etkinin elde edilememesine neden olabilir.

ÇAMAŞIR YIKARKEN BU HATALARDAN KAÇININ

Deterjan miktarını gereğinden fazla artırmayın.

Yumuşatıcıyı maksimum seviye çizgisinin üzerine çıkarmayın.

Ön yıkama yapmayacağınız zaman I numaralı göze deterjan koymayın.

Deterjan çekmecesini belirli aralıklarla temizleyin.

Kullandığınız deterjanın makinenize uygun olduğundan emin olun.

Makinenizin kullanım kılavuzundaki talimatları dikkate alın.

* Daha fazla deterjan kullanmak çamaşırların daha temiz olacağı anlamına gelmez. Doğru bölmeye, doğru miktarda deterjan koymak hem yıkama performansı hem de makinenin bakımı açısından önemlidir.