Çöpe attığınız limon kabukları aslında bir temizlik mucizesi! Üzerine bunu ekleyince kararan metalleri parıl parıl yapıyor

Mutfaktaki çöpe giden atıklar bazen en zorlu temizlik sorunlarını dakikalar içinde çözebiliyor. Özellikle zamanla kararan musluklar, matlaşan bakır tencereler ve parlaklığını kaybeden metal eşyalar için pahalı kimyasallara ihtiyacınız yok. Limon kabuğu ve tuz karışımı, evdeki bakır ve pirinç eşyaları parlatmak için doğal, pratik ve son derece etkili bir alternatif sunuyor.

ÇÖPE ATILAN MALZEMELERDEN MUCİZEVİ TEMİZLİK ETKİSİ

Çöpe atılmayı bekleyen limon kabukları mutfakta adeta bir kurtarıcıya dönüşüyor. Tencere, tava, sürahi, musluk ve dekoratif metal ürünlerde zamanla oluşan lekeleri gidermek bu doğal yöntemle oldukça kolaylaşıyor. Karışımın arkasındaki sır ise iki malzemenin kimyasal uyumunda yatıyor. Limonun içindeki sitrik asit oksitlenme tabakasını çözerken, tuzun hafif aşındırıcı yapısı inatçı kirleri yüzeyden söküp atıyor.

SADECE METALLERDE DEĞİL AHŞAPTA DA İŞE YARIYOR

Bu doğal temizlik yöntemi sadece bakır ve pirinç yüzeylerle sınırlı kalmıyor. Paslanmaz çelik ürünlerdeki su lekelerini silmek veya ahşap kesme tahtalarındaki kötü kokuları gidermek için de bu ikiliden faydalanabilirsiniz. Kesme tahtalarında işlem sonrası yüzeyi bol suyla durulayıp tamamen kurutmak, hijyen sürecini tamamlamak için yeterli oluyor.

ADIM ADIM PARLAKLIK İÇİN UYGULAMA REHBERİ

Bu pratik formülü evde denemek için yarım limon kabuğu ve bir miktar ince veya iri tuz yeterli. Daha güçlü bir etki elde etmek isteyenler, posası üzerinde kalan yarım bir limonu da doğrudan kullanabiliyor.

Limon kabuğunun iç kısmına tuzu serptikten sonra kararan metal eşyanın üzerinde dairesel hareketlerle ovalama işlemine başlayın. Kirin yoğun olduğu bölgelere biraz daha odaklanıp baskı yapabilirsiniz. İşlemin hemen ardından asit ve tuz kalıntılarını temizlemek için yüzeyi bol suyla durulamanız gerekiyor. Sonrasında yumuşak bir bezle kurulayarak işlemi bitirebilirsiniz.

HASSAS YÜZEYLERDE İŞLEME BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKAT

Limon kabuğu ve tuz karışımı doğal bir çözüm olsa da her yüzey için güvenli değil. Limon suyunun asidik yapısı ve tuzun çizici özelliği; kaplamalı, cilalı veya hassas eşyalarda renk değişimine ve çiziklere yol açabilir. Bu sebeple temizliğe başlamadan önce eşyanın görünmeyen küçük bir köşesinde test yapmak büyük önem taşıyor. Öte yandan bu ikili yüzeyleri parlatıp lekeleri çıkarsa da tam anlamıyla tıbbi bir dezenfeksiyon aracı yerine geçmiyor. Doğal temizleyicilerin gücü mutfaktaki matlıkları gidermeye fazlasıyla yetiyor.