Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki fabrika işçisi Abdulmenaf Çelik, mesaisinden arta kalan zamanını engelli hayvanların yeniden hareket edebilmesine yardımcı olmaya ayırıyor. Evinin yakınında kurduğu yalnızca 20 metrekarelik küçük atölyesinde felçli ve uzuv kaybı yaşayan hayvanlar için özel yürüteçler tasarlayıp üreten Çelik, yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü çalışmalarıyla yüzlerce can dostunun hayatına dokunuyor.

BİR SAATTE YENİDEN AYAĞA KALKTI: MOKA’NIN YÜRÜME SEVİNCİ

Ameliyat sonrası arka ayakları felç kalan Moka isimli köpek, kendisi için hazırlanan özel yürüteç sayesinde yeniden yürümeye başladı. Köpeğinin hareket kabiliyetini yeniden kazanabilmesi için çözüm arayan sahibi Arzu Biran, İstanbul Kadıköy’den Dilovası’na gelerek Abdulmenaf Çelik’ten destek aldı.

Moka için uzun süre çözüm aradıklarını ancak yüksek fiyatlarla karşılaştıklarını belirten Biran, araştırmaları sonucunda Çelik’e ulaştıklarını söyledi. Kadıköy’den Dilovası’na gelerek yürüteç yaptırdıklarını aktaran Biran, yaklaşık bir saat içinde Moka’nın yeniden yürümeye başlamasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

FARKLI HAYVANLAR İÇİN ÖZEL TASARIM

Dilovası’nda fabrika işçisi olarak çalışan Abdulmenaf Çelik’in hayvanlar için yürüttüğü anlamlı çalışmaların temeli, yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştirdiği mütevazı bir mama bağışıyla başladı. Çelik, dernek üyelerinden engelli hayvanlar için yürüteç ihtiyacı bulunduğu ve bu ürünlerin yüksek maliyetli olduğunu öğrendi. Daha sonrasında hayvanlara kendi imkanlarıyla yürüteç yapmaya başladı. 20 metrekarelik atölyede çalışmalarını sürdüren Çelik, bugüne kadar 800’ün üzerinde engelli hayvanın yeniden hareket edebilmesine yardımcı oldu.

Hayvanların yeniden özgürce hareket edebilmesi için çalışmalarını sürdüren Çelik, farklı türlerin anatomik özelliklerine uygun yürüteçler tasarlıyor. Atölyesinde ağırlıklı olarak kedi ve köpekler için üretim yapan Çelik, bugüne kadar yaklaşık 5 kuzu ve 2 tavşan için de özel yürüteç hazırladı. Şimdilerde ise bir ördeğin yeniden hareket edebilmesi için uygun tasarım üzerinde çalışıyor.

81 İLE VE 5 ÜLKEYE ULAŞAN İYİLİK AĞI: ENGELLİ HAYVANLARA YÜRÜME UMUDU

Yürüteçlerin maliyetini kendi imkanları ve hayvanseverlerin desteğiyle karşıladığını anlatan Çelik, maddi durumu yetersiz olan hayvan sahiplerine de gücü ölçüsünde ücretsiz destek sağlıyor. Hayvanseverlerin bağışlarıyla büyüyen dayanışma ağı sayesinde ihtiyaç sahibi hayvanlara ulaşan Çelik, bağışçıların desteklerinin hangi hayvana ulaştığını görebilmesi için gönderim sürecini de paylaşıyor.

Çalışmalarını Türkiye sınırlarının ötesine taşıyan Çelik, 81 ilin tamamına yürüteç gönderirken Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Kazakistan ve Suriye'deki hayvanlara da umut oluyor.