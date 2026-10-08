Evcil hayvan sahipliğinde şaşırtan sonuç: Her 10 kişiden 7'sinde var

Kedi ve köpeklerin insanların günlük yaşamındaki yeri giderek daha fazla araştırmaya konu oluyor. Evcil hayvanların bazı ülkelerde ailenin bir parçası olarak görülmesi, dünya genelindeki sahiplenme oranlarında da kendini gösteriyor. Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında yayımlanan 2026 tarihli uluslararası araştırma, evcil hayvan sahipliğinin en yaygın olduğu ülkeleri ortaya koydu. Sonuçlara göre dünya genelinde katılımcıların yüzde 56'sı evinde en az bir hayvan beslediğini belirtirken, Meksika yüzde 71 ile araştırmada öne çıkan ülke oldu.

45 ÜLKEDE 45 BİN KİŞİYE SORULDU

WIN International tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen Worldviews 2026 araştırması, 45 ülke ve bölgeden yaklaşık 45 bin kişinin katılımıyla hazırlandı.

Araştırmada katılımcılara evlerinde hayvan besleyip beslemedikleri, hangi türleri tercih ettikleri ve evcil hayvan sahipliğinin demografik özelliklerle ilişkisi soruldu.

Elde edilen sonuçlar, hayvan sahiplenme alışkanlıklarının ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.

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ZİRVEDE MEKSİKA YER ALDI

Araştırmada evcil hayvan sahipliğinin en yaygın olduğu ülkelerden biri Meksika oldu.

Meksika'daki katılımcıların yüzde 71'i evinde en az bir evcil hayvan bulunduğunu belirtti.

Bu oran, ülkede araştırmaya katılan yaklaşık her 10 kişiden 7'sinin hayvanlarla aynı evi paylaştığını gösteriyor.

EKVADOR İKİNCİ SIRADA

Meksika'yı yüzde 70'lik oranla Ekvador takip etti.

Güney Amerika ülkesindeki sonuçlar, evcil hayvanların günlük yaşamda ne kadar yaygın olduğunu ortaya koydu.

Ekvador'un hemen ardından gelen iki ülkenin aynı orana sahip olması da dikkat çekti.

ARJANTİN VE PARAGUAY AYNI ORANDA

Araştırmada Arjantin ve Paraguay'daki katılımcıların yüzde 69'u evinde en az bir evcil hayvan bulunduğunu bildirdi.

Böylece yüksek sahiplenme oranlarının görüldüğü dört ülkenin tamamı Latin Amerika'dan çıktı.

Bu sonuç, evcil hayvan sahipliğinin bölgedeki birçok toplumda yaygın bir yaşam alışkanlığı olduğunu gösterdi.

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EVCİL HAYVAN SAHİPLİĞİNDE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

WIN Worldviews 2026 araştırmasına göre evcil hayvan sahipliği oranlarının yüksek olduğu ülkeler şöyle sıralandı:

1 - Meksika - Yüzde 71

2 - Ekvador - Yüzde 70

3 - Arjantin - Yüzde 69

4 - Paraguay - Yüzde 69

Bu oranlar, evinde evcil hayvan bulunduğunu bildiren katılımcıların payını ifade ediyor.

ESKİ ARAŞTIRMADA ORAN YÜZDE 80'Dİ

Evcil hayvan sahipliğine ilişkin daha önce yapılan kapsamlı bir araştırma ise çok daha yüksek oranlar ortaya koymuştu.

Araştırma şirketi GfK'nin 2016 yılında yayımladığı, 22 ülkeden 27 bini aşkın internet kullanıcısının katıldığı çalışmada Arjantin ve Meksika'daki katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i evcil hayvan beslediğini belirtmişti.

Brezilya'da ise bu oran yaklaşık yüzde 75 olarak açıklanmıştı.

Ancak eski ve yeni araştırmaların örneklemleri ile yöntemleri farklı olduğu için bu rakamları doğrudan karşılaştırarak hayvan sahipliğinin azaldığı sonucuna varmak mümkün değil.

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DÜNYADA HER İKİ KİŞİDEN BİRİNİN EVİNDE HAYVAN VAR

2026 araştırmasının küresel sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 56'sı evinde en az bir evcil hayvan bulunduğunu bildirdi.

Bu oran, araştırmanın kapsadığı ülkelerde hayvanlarla birlikte yaşamanın oldukça yaygın olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte sahiplenme alışkanlıkları, ülkelerin kültürel yapıları ve yaşam koşullarına göre değişiklik gösteriyor.

EN ÇOK KÖPEKLER TERCİH EDİLİYOR

Araştırmada dünyanın en yaygın evcil hayvan türü köpek oldu.

Katılımcıların yüzde 32'si evinde en az bir köpek beslediğini ifade etti.

Köpekleri yüzde 28'lik oranla kediler takip etti.

Böylece kedi ve köpeklerin evcil hayvan tercihlerinde diğer türlere göre belirgin biçimde öne çıktığı görüldü.

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KUŞ VE BALIKLAR GERİDE KALDI

Kedi ve köpeklerin ardından gelen hayvan türlerinde sahiplik oranlarının önemli ölçüde düştüğü görüldü.

Araştırmaya katılanların yüzde 5'i kuş, yüzde 4'ü balık beslediğini belirtti.

Kaplumbağa, fare ve hamster gibi küçük hayvanları besleyenlerin oranı ise yaklaşık yüzde 1 seviyesinde kaldı.

ASYA ÜLKELERİNDE SONUÇ FARKLI

Evcil hayvan sahipliği konusunda Latin Amerika ülkeleri yüksek oranlarla öne çıkarken, bazı Asya ülkelerinde çok daha düşük seviyeler görüldü.

Vietnam'da katılımcıların yalnızca yüzde 20'si evcil hayvan beslediğini bildirdi.

Güney Kore'de bu oran yüzde 25, Japonya'da ise yüzde 28 olarak kaydedildi.

Bu farklılıklar, evcil hayvan sahipliğinin dünyanın her bölgesinde aynı yaygınlıkta olmadığını gösterdi.

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ÇOCUKLU AİLELERDE ORAN DAHA YÜKSEK

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de hane yapısıyla evcil hayvan sahipliği arasındaki ilişki oldu.

Çocuklarıyla yaşayan tek ebeveynli katılımcılarda evcil hayvan sahipliği yüzde 64'e ulaştı.

Çocuklu çiftlerde ise bu oran yüzde 60 olarak ölçüldü.

Bu sonuçlar, çocuk bulunan ailelerde hayvan besleme alışkanlığının daha yaygın olduğunu ortaya koydu.

YALNIZ YAŞAYANLARDA ORAN DÜŞÜYOR

Araştırmada yalnız yaşayan katılımcıların yüzde 43'ü evcil hayvan beslediğini bildirdi.

Bu oran, çocuklu ailelerde görülen seviyelerin altında kaldı.

Ancak araştırma, yalnız yaşamanın evcil hayvan sahipliğini doğrudan azalttığını kanıtlamıyor.

Konut koşulları, ekonomik imkanlar ve kişisel tercihler de sahiplenme kararında rol oynayabiliyor.

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EN ÇOK 25-44 YAŞ GRUBU HAYVAN BESLİYOR

Yaş grupları karşılaştırıldığında evcil hayvan sahipliğinin en yaygın olduğu kesim 25-44 yaş aralığındaki yetişkinler oldu.

Bu grupta katılımcıların yüzde 59'u evinde hayvan beslediğini belirtti.

65 yaş ve üzerindeki kişilerde ise oran yüzde 43 seviyesine geriledi.

Yaşa göre ortaya çıkan bu farklılıklar, günlük yaşam koşulları ile hayvan sahiplenme tercihlerinin ilişkili olabileceğini gösterdi.

BİRDEN FAZLA HAYVAN TÜRÜ BESLEYENLER DE VAR

Evcil hayvan sahiplerinin büyük bölümü yalnızca tek bir hayvan türünü tercih ediyor.

Araştırmaya göre hayvan besleyenlerin yüzde 73'ünün evinde tek bir tür bulunuyor.

En az iki farklı hayvan türü besleyenlerin oranı ise yüzde 27 olarak belirlendi.

Bu sonuç, birden fazla türü aynı evde besleme alışkanlığının da azımsanmayacak ölçüde yaygın olduğunu gösteriyor.

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EVCİL HAYVAN SAHİPLİĞİNDE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmacılar, ülkeler arasındaki farklılıkların yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağına dikkat çekiyor.

Toplumların hayvanlara yaklaşımı, aile yapıları, konut koşulları ve günlük yaşam alışkanlıkları evcil hayvan sahipliğiyle ilişkili olabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle Latin Amerika ile bazı Asya ülkeleri arasında görülen büyük farklılıklar, bu alışkanlıkların toplumsal koşullarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

HAYVANLAR GÜNLÜK YAŞAMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

2026 araştırması, evcil hayvanların dünyanın birçok bölgesinde insanların günlük hayatında önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi.

Meksika'nın yüzde 71 ile öne çıktığı araştırmada Ekvador, Arjantin ve Paraguay da yüksek sahiplenme oranlarıyla dikkat çekti.

Köpeklerin en yaygın evcil hayvan türü olduğu, kedilerin ise ikinci sırada yer aldığı sonuçlar, ülkeler arasındaki kültürel ve sosyal farklılıkları da gözler önüne serdi.

Dünya genelinde katılımcıların yarısından fazlasının evinde hayvan bulunduğunu bildirmesi, evcil hayvan sahipliğinin farklı yaş grupları ve aile yapıları arasında yaygın bir yaşam alışkanlığı olduğunu ortaya koydu.