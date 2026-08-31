12 Dev Adam maçı canlı izle: İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci sınavında İzlanda ile karşılaşıyor. 12 Dev Adam ilk maçında Litvanya'yı 94-66 mağlup etmişti. Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde, İzlanda-Türkiye maçının tarihi ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İzlanda-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, İzlanda-Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı...
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda karşısında deplasmanda galibiyet arayacak. Ay-yıldızlı ekip, İzlanda karşısında alacağı galibiyetle gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Sporseverler maç saati yaklaştıkça, 'İzlanda-Türkiye maçı izle, 12 Dev Adam Maçı TRT 1 canlı izle ekranı' gibi aramaları sıklaştırdı. Türkiye, elemelerde oynadığı son karşılaşmalarda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Peki, İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 12 Dev Adam maç takvimi ve İzlanda-Türkiye maçı izle bilgisi...
İZLANDA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İzlanda-Türkiye basketbol maçı 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 22.30'da oynanacak.
İZLANDA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İzlanda-Türkiye basketbol maçı TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
İZLANDA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
12 Dev Adam maçını canlı ve şifresiz olarak aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.
İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ADAY KADRO
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Darius Karutasu, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay.
TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI
FIBA'nın internet sitesinden açıklanan maç programı şöyle:
31 Ağustos Pazartesi:
İzlanda-Türkiye
26 Kasım Perşembe:
İtalya-Türkiye
29 Kasım Pazar:
Türkiye-İzlanda
26 Şubat 2027 Cuma:
Litvanya-Türkiye
1 Mart 2027 Pazartesi
Türkiye-İtalya