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        Haberler Bilgi 12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

        12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı

        Süper Loto'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek çekiliş için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, kuponlarını hazırlayarak çekiliş saatini bekliyor. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte 1 ile 60 arasından belirlenen 6 numara talihli olabilmek için şans arayanların gündeminde bulunuyor. Çekilişe katılanlar, kazandıran numaraların yanı sıra büyük ikramiyenin devredip devretmeyeceğini de merak ediyor. Peki, 12 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte 12 Kasım Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 21:37 Güncelleme:
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        1

        Süper Loto çekilişi 12 Kasım Perşembe akşamı saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin ardından kazanan 6 numara ve ikramiye dağılımı belli oldu. Kupon sahipleri sonuçları Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebilecek. Büyük ikramiyenin talihlisini bulup bulmadığı da çekiliş sonrasında netleşti. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 12 Kasım Süper Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        2

        12 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        12 Kasım 2026 Perşembe tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. İşte Süper Loto sonuçları:

        16 - 26 - 27 - 29 - 52 - 56

        3

        SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

        Süper Loto çekilişi 12 Kasım Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

        4

        SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Süper Loto kuponunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesindeki sonuç sorgulama bölümünü kullanabilir.

        Bilet sorgulamak için şu adımlar izlenebilir:

        1. Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesine girin.

        2. Süper Loto sonuçları bölümünü açın.

        3. 12 Kasım 2026 tarihli çekilişi seçin.

        4. Kazandıran numaralarla kuponunuzdaki sayıları karşılaştırın.

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