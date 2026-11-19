13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı?
13. Yargı Paketi için hazırlıklar sürerken gözler Adalet Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Özellikle cezaevindeki hükümlüler ve yakınları, yeni yargı paketinde infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik veya genel af düzenlemesi bulunup bulunmadığını araştırıyor. Yargılamaların hızlandırılması, sosyal medya düzenlemesi ve dolandırıcılıkla mücadele gibi başlıkların yeni pakette öne çıkması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasında paketin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine taşınmasının planlandığı belirtilmişti. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, maddeleri neler ve af var mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
13. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulacağı tarih, düzenlemenin kapsamını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce ekim ayında Meclis'e gelmesi hedeflenen paketin takviminde değişiklik yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım'daki açıklamasında teklifin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e geleceğini ifade etti. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 13. Yargı Paketi maddeleri neler, içeriğinde infaz düzenlemesi ve af var mı? İşte yeni yargı paketine ilişkin tüm detaylar...
13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
17 Kasım 2026 itibarıyla 13. Yargı Paketi, TBMM'ye sunulmuş değil. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 5 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre paketin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine taşınması planlanıyor. Bu nedenle teklifin komisyonda görüşüleceği ve Genel Kurul'a geleceği kesin tarih henüz belli değil.
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
13. Yargı Paketi'nin yasalaşması için öncelikle kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması gerekiyor. Teklifin ilgili komisyonda görüşülüp kabul edilmesinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Meclis'te kabul edilen düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.
Bakan Gürlek'in açıklaması, paketin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e sunulmasının hedeflendiğine işaret ediyor. Ancak bu açıklama, paketin hangi gün kabul edileceği veya ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda kesin bir takvim anlamına gelmiyor.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER, İÇERİĞİNDE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?
Yeni yargı paketinin yaklaşık 24-25 maddeden oluşması bekleniyor. Henüz resmî kanun teklifi açıklanmadığı için kesinleşmiş bir madde listesi bulunmuyor. Bakanlık açıklamalarına ve gündeme yansıyan çalışmalara göre öne çıkan başlıklar şöyle:
- Yargılamaların hızlandırılması: Uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler.
- Sosyal medya düzenlemesi: Sosyal medya kullanımına ve dijital platformlardaki hesaplara ilişkin yeni kurallar.
- Dolandırıcılıkla mücadele: Özellikle dijital ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarına karşı yeni önlemler.
- Kişisel verilerin korunması: Kişisel bilgilerin hukuka aykırı kullanımının önlenmesine yönelik düzenlemeler.
- Kira ve tahliye davaları: Kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan yargılama süreçlerinin hızlandırılması.
- Boşanma ve aile hukuku: Boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması ve aile hukukundaki bazı süreçlerin yeniden ele alınması.
- İş davaları: İş uyuşmazlıklarının daha hızlı çözüme kavuşturulmasına yönelik adımlar.
Bu başlıkların tamamının kanun teklifinde yer alacağı kesinleşmiş değil. Nihai kapsam, teklif TBMM'ye sunulduğunda ortaya çıkacak.
13. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
13. Yargı Paketi'ni bekleyen hükümlü ve yakınlarının en çok araştırdığı konuların başında genel af geliyor. Pakette genel af düzenlemesi bulunduğuna ilişkin resmî bir açıklama veya TBMM'ye sunulmuş kanun teklifi yok.
Bu nedenle yeni yargı paketiyle genel af çıkacağı ya da cezaevlerinde toplu tahliyelerin başlayacağı yönündeki iddialara kesin gözüyle bakılmaması gerekiyor. Af konusunda belirleyici olan, Meclis'e sunulacak resmî kanun metni ve yasama sürecinde yapılacak değişiklikler olacak.
İNFAZ İNDİRİMİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
İnfaz indirimi, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ancak 13. Yargı Paketi kapsamında bütün hükümlüleri kapsayacak yeni bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik düzenlemesi kesinleşmiş değil.
Olası bir infaz değişikliğinde suç türü, suç tarihi, verilen ceza miktarı ve hükümlünün infaz durumu gibi kriterlerin önem taşıması bekleniyor. Resmî teklif açıklanmadan hangi suçların kapsama alınacağı veya kimlerin tahliye olabileceği konusunda kesin bilgi vermek mümkün değil.
SÜRESİZ NAFAKA DÜZENLEMESİ 13. YARGI PAKETİ'NDE YER ALACAK MI?
13. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelen başlıklardan biri de süresiz nafaka ve boşanma süreçlerine ilişkin düzenlemeler. Nafaka yükümlülüğünün süresi, tarafların ekonomik koşulları ve boşanma davalarının daha hızlı sonuçlandırılması gibi konular kamuoyunda tartışılıyor.
Ancak süresiz nafakanın kaldırıldığına veya yeni nafaka sisteminin kesinleştiğine ilişkin yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Bu konudaki değişikliklerin pakete girip girmeyeceği, TBMM'ye sunulacak kanun teklifiyle netleşecek.