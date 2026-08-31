15,5 milyon dolara konağı aldı, ilk işi yıktırmak oldu! Yerine bakın ne yapacak
ABD'nin Houston kentinde akıllara durgunluk veren bir emlak hamlesi gündeme geldi. Duruşma avukatı Tony Buzbee, River Oaks'ta 15,5 milyon dolara satışa çıkarılan yaklaşık 1.400 metrekarelik lüks konağı satın aldı. Ancak amacı burada yaşamak ya da evi yenilemek değil. Buzbee, milyon dolarlık konağı tamamen yıktırıp arsasını kendi evinin bahçesine katacak.
Milyonlarca dolar ödeyerek ev satın alanların ilk işi genellikle taşınmak ya da tadilat yaptırmak oluyor. Ancak Houstonlu avukat Tony Buzbee'nin planı oldukça farklı. Buzbee, satın aldığı lüks konağı kullanmak yerine yıkma kararı aldı. Konağın bulunduğu araziyi kendi evinin bahçesine dahil edecek olan Buzbee, böylece yaşam alanını genişletecek.
Yıkım başlamadan önce ise konağın içindeki değerli eşyalar ve yapı malzemeleri tek tek çıkarılacak. Habitat for Humanity ekipleri tarafından yapılacak söküm çalışmasında mutfak ekipmanları, özel ahşap işçiliği, mermer parçalar ve büyük klima üniteleri kurtarılacak. Bu malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
MİLYONLUK KONAĞIN İÇİNDE NELER VAR?
Yaklaşık 1.400 metrekarelik, altı yatak odalı konak oldukça gösterişli özelliklere sahip. Evde kapalı yüzme havuzu, vitraylı kubbe tavan, kütüphane ve şarap mahzeni bulunuyor.
Konakta ayrıca güzellik salonunun da yer aldığı özel bir yaşam ve dinlenme bölümü bulunuyor. Yıkılacak olmasına rağmen bu bölümlerdeki kullanılabilir malzemelerin önemli bir kısmı değerlendirilecek.
4 MİLYON DOLARLIK MALZEME KURTARILACAK
Buzbee ailesi, konağın yıkılmasından önce kullanılabilecek malzemelerin sökülmesi için Habitat for Humanity ile anlaştı.
Kurtarılan malzemelerin bir bölümü, Teksas'taki uygun fiyatlı konut projelerinde kullanılacak. Özel ve değerli bazı parçaların ise kurumun ikinci el mağazalarında satılması planlanıyor.
Böylece milyonlarca dolarlık konağın yıkılması sırasında ortaya çıkacak malzemeler çöpe gitmek yerine başka evlerde kullanılacak.
KONAĞIN RESMİ DEĞERİ 18 MİLYON DOLARDAN FAZLA
Lüks konağın resmi kayıtlardaki değeri de dikkat çekiyor. Mülke 2026 yılı için 18 milyon 62 bin 181 dolar değer biçildi. Buna karşın konağın satış fiyatı 15,5 milyon dolar olarak belirlendi.
Buzbee'nin satın almasının ardından konağın geleceği de netleşti. Avukat, yapıyı yenilemek veya başka birine satmak yerine tamamen ortadan kaldıracak. Boşalan arazi ise hemen yanındaki kendi mülküne dahil edilecek.
NEDEN MİLYONLUK EVİ YIKTIRIYOR?
Buzbee'nin amacı aslında konağın kendisi değil, bulunduğu arazi. Yanındaki arsayı da kendi mülküne katarak evinin bahçesini büyütmek istiyor.
Son yıllarda özellikle çok varlıklı ev sahiplerinin komşu parselleri satın alıp üzerlerindeki evleri yıktırarak arazilerini birleştirmesi dikkat çekiyor. Bu eğilim ABD'de "landmaxxing" olarak adlandırılıyor.
Buzbee'nin yaptığı da bunun dikkat çekici bir örneği. Konağın ortadan kaldırılmasıyla ailenin sahip olduğu bahçeli alanın yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor.
KENDİ EVİNİ DE SATIŞA ÇIKARMIŞTI
Tony Buzbee ve eşi Frances Moody Buzbee, uzun süredir River Oaks'taki evlerinde yaşıyor. Çift, 2022 yılında Tudor tarzındaki evlerini 27,5 milyon dolara satışa çıkarmıştı.
Satış ilanında evin bedelinin Bitcoin ile ödenebileceği seçeneğine de yer verilmişti. Ancak istenen fiyata alıcı bulunamayınca ev satılmadı.
Buzbee ailesi şimdi bunun yerine komşu arsayı satın alarak mülkünü genişletmeyi tercih etti. 15,5 milyon dolarlık konağın yıkılmasıyla birlikte arazinin iki mülkü birbirine bağlayan büyük bir bahçeye dönüştürülmesi planlanıyor.
Kısacası milyonlarca dolarlık konağın kaderi şimdiden belli: Önce içindeki değerli parçalar sökülecek, ardından iş makineleri binayı yıkacak. Konağın yerinde ise Buzbee ailesinin daha büyük bahçesi olacak.
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