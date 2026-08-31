15,5 milyon dolara konağı aldı, ilk işi yıktırmak oldu! Yerine bakın ne yapacak

NEDEN MİLYONLUK EVİ YIKTIRIYOR?

Buzbee'nin amacı aslında konağın kendisi değil, bulunduğu arazi. Yanındaki arsayı da kendi mülküne katarak evinin bahçesini büyütmek istiyor.

Son yıllarda özellikle çok varlıklı ev sahiplerinin komşu parselleri satın alıp üzerlerindeki evleri yıktırarak arazilerini birleştirmesi dikkat çekiyor. Bu eğilim ABD'de "landmaxxing" olarak adlandırılıyor.

Buzbee'nin yaptığı da bunun dikkat çekici bir örneği. Konağın ortadan kaldırılmasıyla ailenin sahip olduğu bahçeli alanın yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor.