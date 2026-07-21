Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem POLİSLİK TABAN PUANLARI 2026: Polislik TYT puan şartı ne kadar oldu? 2026 Polislik başvuruları başladı mı?

        POLİSLİK TABAN PUANLARI 2026: Polislik TYT puan şartı ne kadar oldu? 2026 Polislik başvuruları başladı mı?

        Polis olma hayali kuran binlerce aday, 2026 yılı başvuru sürecine ilişkin detayları yakından takip ediyor. TYT puan şartında değişiklik olup olmadığı, başvuruların ne zaman başlayacağı ve adayları bekleyen yeni kriterler merak konusu olurken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Polislik TYT puan şartı ne kadar oldu? 2026 Polislik başvuruları başladı mı? İşte 2026 Polislik başvurularıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 17:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emniyet teşkilatında görev almak isteyen adaylar için kritik süreç yaklaşıyor. 2026 polislik başvurularında aranan şartlar, TYT puan kriteri ve başvuru takvimi adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki polislik için gereken puan kaç oldu, başvurular başladı mı? Tüm detaylar haberimizde...

        2

        2026 POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026 PMYO ön başvuru sürecine ilişkin kesin takvim ve resmi açıklamalar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak duyuruyla belli olacak. Önceki yıllardaki başvuru dönemleri ile 2026 yılı sınav takvimi değerlendirildiğinde, adayların ön başvurular için ağustos ayının ilk günlerinde sürecin başlamasını beklediği öngörülüyor.

        3

        2026 POLİSLİK TABAN PUANLARI

        PMYO öğrenci alımlarında değerlendirme, YKS yerleştirme puanı üzerinden değil, ÖSYM tarafından açıklanan ilgili yılın TYT ham puanı esas alınarak yapılmaktadır. Polis Akademisi’nin önceki dönemlerde uyguladığı kriterler göz önüne alındığında, 2026 PMYO başvuruları için taban puan şartının 250 ham TYT puanı seviyesinde olması bekleniyor.

        4

        PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Taban puan şartını sağlayan adayların, başvuru için belirlenen diğer yasal ve fiziki kriterleri de karşılaması gerekiyor. PMYO başvurularında aranan temel şartlar şu şekilde:

        * Adayların, sınav yılının 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

        * Boy şartı kapsamında erkek adayların en az 167 cm, kadın adayların ise en az 162 cm boyunda olması şartı aranıyor.

        * Adayların Beden Kitle İndeksi (BKİ) değerinin 18 ile 27 arasında bulunması gerekiyor.

        * Silah taşımaya yönelik herhangi bir hukuki engelin bulunmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması şartı aranıyor. Ayrıca yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen bölgelerinde kalıcı yara, dövme veya benzeri izlerin bulunmaması gerekiyor.

        5
        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 19 Temmuz 2026 (Özgür Özel CHP'den Giderse Dönüşü Olur Mu?)

        Türkiye'nin gündemini belirleyen siyasi gelişmeler ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmalar Habertürk Gündem'de ele alınıyor. AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni iddialar, dosyaya giren son bilgiler ve sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin merak edilen sorul...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı
        Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        İstanbul Valiliği'nden sağanak ve poyraz uyarısı
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!