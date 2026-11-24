2027 YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

2027 yılında vergi, harç ve bazı cezalara uygulanacak artışların hesaplanmasında kullanılan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulan oran, pasaport harçlarının yeni yıldaki olası tutarlarının belirlenmesinde de kullanılıyor.

Yeniden değerleme oranının doğrudan uygulanması halinde pasaport harçlarında yüzde 27,83 artış yaşanacak. Ancak Cumhurbaşkanının bazı vergi ve harç kalemlerinde farklı oran belirleme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle 2027 yılında uygulanacak kesin pasaport harçları için resmi düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.