2027 PASAPORT HARCI ÜCRETLERİ: Yeni yılda 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport harcı ne kadar olacak?
2027 pasaport harcı ücretleri, yüzde 27,83 olarak açıklanan yeniden değerleme oranıyla birlikte gündeme geldi. Yeni yılda pasaport çıkaracak vatandaşlar 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport harçlarına yapılacak zammı araştırıyor. Peki, 2027 pasaport harcı ne kadar olacak, 10 yıllık pasaport ücreti kaç TL'ye yükselecek? İşte yeniden değerleme oranına göre hesaplanan 2027 pasaport harcı ücretleri…
2027 yılında pasaport başvurusu yapmayı planlayan vatandaşlar için yeni ücret hesaplamaları başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı, pasaport harçlarının yeni yıldaki olası tutarlarının hesaplanmasında esas alındı. Mevcut harçlara bu oranın uygulanmasıyla 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücretleri de ortaya çıktı. Peki, 2027 pasaport harcı ücretleri ne kadar olacak?
2027 YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
2027 yılında vergi, harç ve bazı cezalara uygulanacak artışların hesaplanmasında kullanılan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulan oran, pasaport harçlarının yeni yıldaki olası tutarlarının belirlenmesinde de kullanılıyor.
Yeniden değerleme oranının doğrudan uygulanması halinde pasaport harçlarında yüzde 27,83 artış yaşanacak. Ancak Cumhurbaşkanının bazı vergi ve harç kalemlerinde farklı oran belirleme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle 2027 yılında uygulanacak kesin pasaport harçları için resmi düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.
2027 PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?
2026 yılında uygulanan pasaport harçlarına yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranının eklenmesiyle 2027 yılı için tahmini ücretler hesaplandı. Buna göre 6 aylık pasaport harcının 3 bin 586 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcının 5 bin 245 TL'ye, 10 yıllık pasaport harcının ise 17 bin 142 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
2026 yılında 13 bin 410 TL olan 10 yıllık pasaport harcında yaklaşık 3 bin 732 TL artış öngörülüyor. Ancak hesaplanan rakamlar henüz kesinleşmiş değil. 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak resmi tutarlar, yapılacak düzenlemelerin ardından belli olacak.
2027 6 AYLIK PASAPORT HARCI NE KADAR?
2026 yılında 6 aylık pasaport harcı 2 bin 806 TL olarak uygulanıyordu. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak uygulanması halinde 2027 yılında 6 aylık pasaport harcının 3 bin 586 TL olması bekleniyor.
2027 1 YILLIK PASAPORT HARCI NE KADAR?
Bir yıllık pasaport harcı 2026 yılında 4 bin 103 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre yapılan hesaplamada 2027 yılı 1 yıllık pasaport harcının 5 bin 245 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
2027 10 YILLIK PASAPORT HARCI NE KADAR?
Uzun süreli pasaport çıkarmayı planlayanların araştırdığı 10 yıllık pasaport harcında da artış bekleniyor. 2026 yılında 13 bin 410 TL olan 10 yıllık pasaport harcı, yeniden değerleme oranının doğrudan uygulanması halinde 2027 yılında 17 bin 142 TL olacak.
Pasaport başvurusu sırasında harç ücretinin yanı sıra pasaport defter bedelinin de ödenmesi gerekiyor. Defter bedeli, harç tutarından ayrı olarak hesaplanıyor. 2027 yılında geçerli olacak toplam pasaport başvuru maliyeti ise yeni ücretlerin resmi olarak açıklanmasıyla netleşecek.