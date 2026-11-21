21 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI: Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkıyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolseverlerin merakla beklediği 21 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı bugün başlayacak. Galatasaray, Samsunspor'u ağırlayacakken, Fenerbahçe Kocaelispor deplasmanında sahaya çıkacak. Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'de de önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Galatasaray ve Fenerbahçe maçları saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 21 Kasım 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri…
21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Milli aranın ardından yeniden başlayan Trendyol Süper Lig'de dört karşılaşma oynanacak. Günün en çok merak edilen mücadelelerinde Galatasaray Samsunspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe Kocaelispor'a konuk olacak. Avrupa futbolunda ise Manchester City, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Borussia Dortmund, Roma ve Paris Saint-Germain gibi takımlar sahaya çıkacak. Türkiye'de ve Avrupa'da oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyen sporseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?", "Galatasaray ve Fenerbahçe maçları saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 21 Kasım 2026 maç programı ile karşılaşmaların saatleri ve yayıncı kuruluşları...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 KASIM SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK | beIN SPORTS 2
16.00 Galatasaray - Samsunspor | beIN SPORTS 1
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor | beIN SPORTS 2
19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe | beIN SPORTS 1
Trendyol 1. Lig
13.30 Mardin 1969 Spor - Bandırmaspor | TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1
13.30 İstanbulspor - KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü | TRT Avaz, beIN SPORTS MAX 2
16.00 Metro Holding Kayserispor - SMS Grup Sarıyer | TRT Spor, beIN SPORTS HABER
19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Boluspor | TRT Spor, beIN SPORTS 2
İngiltere Premier Lig
15.30 Manchester City - Fulham | beIN SPORTS 3
18.00 Chelsea - Leeds United | beIN SPORTS 3
18.00 Tottenham - Ipswich Town | beIN SPORTS MAX 1
18.00 Aston Villa - Sunderland | beIN SPORTS MAX 2
18.00 Bournemouth - Nottingham Forest | beIN CONNECT
18.00 Coventry City - Crystal Palace | beIN CONNECT
20.30 Newcastle United - Arsenal | beIN SPORTS 3
İspanya La Liga
16.00 Deportivo Alaves - Deportivo La Coruna | S Sport, S Sport Plus
18.15 Rayo Vallecano - Valencia | S Sport Plus
20.30 Sevilla - Real Betis | S Sport Plus
23.00 Real Madrid - Celta Vigo | S Sport, S Sport Plus
Almanya Bundesliga
17.30 Bayer Leverkusen - Paderborn | S Sport Plus
17.30 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund | S Sport Plus
17.30 Eintracht Frankfurt - Hoffenheim | S Sport Plus
17.30 Elversberg - Freiburg | S Sport Plus
17.30 Union Berlin - RB Leipzig | S Sport Plus
20.30 Schalke 04 - Stuttgart | S Sport Plus
İtalya Serie A
17.00 Como - Cagliari | S Sport 2, S Sport Plus
17.00 Lazio - Lecce | S Sport Plus
20.00 Parma - Roma | S Sport 2, S Sport Plus
22.45 Napoli - Torino | S Sport 2, S Sport Plus
Fransa Ligue 1
19.15 Nice - Paris Saint-Germain | beIN SPORTS 4
22.45 Lille - Lyon | beIN SPORTS 2
22.45 Monaco - Auxerre | beIN SPORTS 3
22.45 Lens - Toulouse | beIN SPORTS 4
22.45 Strasbourg - Brest | beIN CONNECT
BUGÜN BASKETBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR?
21 Kasım Cumartesi günü futbolun yanı sıra basketbolda da lig heyecanı yaşanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında dört karşılaşma oynanacak.
13.00 Karşıyaka - Denizli Basket| beIN SPORTS 5, beIN SPORTS HABER
15.30 Türk Telekom – TOFAŞ | beIN SPORTS 5
18.00 Bahçeşehir Koleji - Körfez Basket | beIN SPORTS 5
20.30 Bursaspor Basketbol - Bordo Bandırma | beIN SPORTS 5
VOLEYBOLDA FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MAÇLARI SAAT KAÇTA?
16.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray Madeş Mobilya | TRT Spor Yıldız
16.00 Alanya Belediyespor - İBB Spor Kulübü | TVF Voleybol TV
18.00 Altekma - Sungurlu Belediyesi | TVF Voleybol TV
19.00 Fenerbahçe Medicana - Spor Toto | TRT Spor Yıldız