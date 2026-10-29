28 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Sevdan Bir Ateş, Yeraltı, Var Mısın Yok Musun, MasterChef… Dün en çok ne izlendi, Total, AB ve ABC1’de hangi yapım zirvede?
28 Ekim Çarşamba akşamı birbirinden farklı yapımlar yayınlandı. Show TV'nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeraltı dizisi ile Var Mısın Yok Musun ve MasterChef Türkiye yarışmaları da yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Şimdi tüm gözler reyting sıralamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre dün en çok ne izlendi, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 28 Ekim 2026 reyting sonuçları…
28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında dizi, film ve yarışma programları izleyicilerin karşısına çıktı. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW'da Yeraltı, ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelirken TRT 1'de Ambulans filmi yayınlandı. Çarşamba gecesinin ardından izleyiciler, favori yapımlarının reyting sıralamasındaki yerini araştırmaya başladı. Özellikle Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımın birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dün akşam en çok ne izlendi? İşte detaylar…
28 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Ekim 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve diğer yapımların izlenme oranları, 29 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açıklanacak.
Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamaların açıklanmasıyla birlikte çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları ortaya çıkacak.
28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
28 Ekim 2026 Çarşamba gününün Total reyting sonuçları henüz belli olmadı. Günün en çok izlenen 10 programı, resmi verilerin açıklanmasının ardından netleşecek.
28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Çarşamba akşamı yayınlanan yapımların AB kategorisindeki izlenme oranları da henüz açıklanmadı. AB grubunda hangi programın birinci sıraya yerleştiği sonuçlarla birlikte belli olacak.
28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
28 Ekim Çarşamba gününe ilişkin ABC1 reyting sıralaması da merakla bekleniyor. Diziler, yarışma programları ve diğer yayınların bu kategorideki sıralaması, reyting verilerinin paylaşılmasıyla ortaya çıkacak.