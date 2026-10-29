28 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Sevdan Bir Ateş, Yeraltı, Var Mısın Yok Musun, MasterChef… Dün en çok ne izlendi, Total, AB ve ABC1’de hangi yapım zirvede?

28 Ekim 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında dizi, film ve yarışma programları izleyicilerin karşısına çıktı. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW'da Yeraltı, ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelirken TRT 1'de Ambulans filmi yayınlandı. Çarşamba gecesinin ardından izleyiciler, favori yapımlarının reyting sıralamasındaki yerini araştırmaya başladı. Özellikle Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımın birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, dün akşam en çok ne izlendi? İşte detaylar…