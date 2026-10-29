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        Haberler Bilgi 29 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 ve Star TV yayın akışı

        29 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 ve Star TV yayın akışı

        29 Ekim 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Günün yayın akışında Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümüne özel yayınlar ve filmlerin yanı sıra sevilen diziler ve yarışma programları da yer alıyor. İzleyiciler ise resmi tatil olması nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 29 Ekim 2026 Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 ve Star TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlanırken televizyon kanallarının yayın akışları da merak konusu oldu. Gününü ekran karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanallarda gündüz ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. Bugün Cumhuriyet Bayramı’na özel programların ve filmlerin yanı sıra farklı türlerde yapımlar ekrana gelecek. Peki, bugün hangi kanalda ne var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanal kanal 29 Ekim 2026 TV yayın akışı.

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        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA TELEVİZYONDA NELER VAR?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla televizyon kanallarında özel programlar ve tarihi yapımlar yayınlanacak.

        TRT 1'de saat 11.00'de Anıtkabir'den canlı yayın, saat 13.20'de Bir Dönüm Noktası: 29 Ekim 1923 ve saat 13.45'te Cumhuriyet Bayramı özel yayını izleyiciyle buluşacak.

        Show TV'de ise saat 20.00'de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi yayınlanacak. Böylece Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde televizyon ekranlarında bayramın anlam ve önemini yansıtan yapımlar da yer alacak.

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        29 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 – Kahvaltı Haberleri

        10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 – Gün Ortası

        14.00 – Altı Üstü İstanbul

        16.00 – Esra Erol'da

        19.00 – ATV Ana Haber

        20.00 – Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)

        00.20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

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        29 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 – Küçük Ağa

        09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 – Yaprak Dökümü

        13.45 – Gelinim Mutfakta

        16.45 – Haysiyet

        19.00 – Kanal D Ana Haber

        20.00 – Uzak Şehir

        23.15 – Güller ve Günahlar

        5

        29 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 – Baba

        09.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 – Bahar

        18.25 – Show Ana Haber

        20.00 – Bir Cumhuriyet Şarkısı

        22.45 – Sahte Kabadayı

        00.15 – Gece Hattı

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        29 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 – Aramızda Kalsın

        08.30 – Cansu Canan ile Bugün

        10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19.00 – Star Haber

        20.00 – Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

        00.15 – Dizi

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        29 EKİM NOW YAYIN AKIŞI

        07.15 – Zafer Söken ile İlk Bakış

        08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 – Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 – Ömür Usta

        17.30 – Ali İhsan Varol ile Kumbara

        19.00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20.00 – Atatürk 2

        23.00 – Ömür Usta

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        29 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.30 – Kalk Gidelim

        10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

        11.00 – Anıtkabir'den Naklen Yayın

        11.15 – Alişan ile Hayata Gülümse

        13.20 – Bir Dönüm Noktası: 29 Ekim 1923

        13.45 – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

        16.00 – Mannu Çanakkale'de

        17.30 – Lingo Türkiye

        19.00 – Ana Haber

        19.55 – İddiaların Aksine

        20.00 – Evlilik Güzeldir

        23.15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi

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        29 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08.30 – Oynat Bakalım

        09.00 – Gel Konuşalım

        12.00 – MasterChef Türkiye

        16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20.00 – MasterChef Türkiye

        00.15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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