29 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 ve Star TV yayın akışı
29 Ekim 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Günün yayın akışında Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümüne özel yayınlar ve filmlerin yanı sıra sevilen diziler ve yarışma programları da yer alıyor. İzleyiciler ise resmi tatil olması nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 29 Ekim 2026 Perşembe ATV, Kanal D, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 ve Star TV yayın akışı…
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlanırken televizyon kanallarının yayın akışları da merak konusu oldu. Gününü ekran karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, ulusal kanallarda gündüz ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. Bugün Cumhuriyet Bayramı’na özel programların ve filmlerin yanı sıra farklı türlerde yapımlar ekrana gelecek. Peki, bugün hangi kanalda ne var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte kanal kanal 29 Ekim 2026 TV yayın akışı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA TELEVİZYONDA NELER VAR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla televizyon kanallarında özel programlar ve tarihi yapımlar yayınlanacak.
TRT 1'de saat 11.00'de Anıtkabir'den canlı yayın, saat 13.20'de Bir Dönüm Noktası: 29 Ekim 1923 ve saat 13.45'te Cumhuriyet Bayramı özel yayını izleyiciyle buluşacak.
Show TV'de ise saat 20.00'de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi yayınlanacak. Böylece Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde televizyon ekranlarında bayramın anlam ve önemini yansıtan yapımlar da yer alacak.
29 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 – Gün Ortası
14.00 – Altı Üstü İstanbul
16.00 – Esra Erol'da
19.00 – ATV Ana Haber
20.00 – Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)
00.20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
29 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – Küçük Ağa
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.00 – Yaprak Dökümü
13.45 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Haysiyet
19.00 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Uzak Şehir
23.15 – Güller ve Günahlar
29 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 – Baba
09.00 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 – Bahar
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Bir Cumhuriyet Şarkısı
22.45 – Sahte Kabadayı
00.15 – Gece Hattı
29 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Aramızda Kalsın
08.30 – Cansu Canan ile Bugün
10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 – Star Haber
20.00 – Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
00.15 – Dizi
29 EKİM NOW YAYIN AKIŞI
07.15 – Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 – Ömür Usta
17.30 – Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 – Atatürk 2
23.00 – Ömür Usta
29 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 – Kalk Gidelim
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
11.00 – Anıtkabir'den Naklen Yayın
11.15 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 – Bir Dönüm Noktası: 29 Ekim 1923
13.45 – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
16.00 – Mannu Çanakkale'de
17.30 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Evlilik Güzeldir
23.15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi
29 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 – Oynat Bakalım
09.00 – Gel Konuşalım
12.00 – MasterChef Türkiye
16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 – MasterChef Türkiye
00.15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz