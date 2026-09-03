3 EYLÜL 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. 3 Eylül 2026 maç programı bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre; Trendyol 1. Lig, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, Suudi Arabistan Pro Ligi ve CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda kritik karşılaşmalar oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 3 Eylül 2026 Bugünkü maçlar listesi!
3 Eylül 2026 maç programı belli oldu. Bu akşam Trendyol 1. Lig, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, Suudi Arabistan Pro Ligi ve CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası’nda kritik maçlar oynanacak. Trendyol 1. Lig'de ise üç karşılaşma oynanacakken, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları’nın çeyrek final mücadelesi başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 3 Eylül 2026 Bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
3 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI
Trendyol 1. Lig
17.00 | Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK (TRT Spor)
20.00 | Bursaspor - İstanbulspor (TRT Spor)
20.00 | Bodrum FK - Turka Esenler Erokspor (TRT Türk)
Fransa Ligue 1
21.45 | Toulouse - Lille