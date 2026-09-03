3 EYLÜL 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

3 Eylül 2026 maç programı belli oldu. Bu akşam Trendyol 1. Lig, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, Suudi Arabistan Pro Ligi ve CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası’nda kritik maçlar oynanacak. Trendyol 1. Lig'de ise üç karşılaşma oynanacakken, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları’nın çeyrek final mücadelesi başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 3 Eylül 2026 Bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...