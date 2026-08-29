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        Haberler Bilgi 30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR 2026 LİSTESİ | 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nereler?

        30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR 2026 LİSTESİ | 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nereler?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlama töreni ve tören geçişi nedeniyle kentte bazı yollar belirli saatlerde araç trafiğine kapatılacak. Özellikle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bağlantılı güzergahlarda trafik düzenlemesi yapılacak. Peki, 30 Ağustos'ta İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte İstanbul'daki yol kapanışları ve alternatif güzergahlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 16:49 Güncelleme:
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        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü için İstanbul'da düzenlenecek törenler nedeniyle bazı yollarda trafik düzenlemesi uygulanacak. İstanbul Valiliğinin duyurusuna göre 30 Ağustos Pazar günü özellikle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bağlantılı güzergahlarda araç trafiğine geçici olarak izin verilmeyecek. Sürücülerin ulaşımda aksama yaşamaması için alternatif yolları kullanması gerekecek. İşte, 30 Ağustos İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

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        30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

        30 Ağustos Pazar günü saat 07.00'den kutlama töreni ve tören geçişinin sona ermesine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Vatan Caddesi'ne bağlanan bazı yan yollar da aynı saatlerde araç geçişine kapalı olacak.

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        VATAN CADDESİ'NE BAĞLANAN YOLLARDA DA TRAFİK DÜZENLEMESİ

        Trafik tedbirleri Vatan Caddesi ile sınırlı kalmayacak. D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişlerin yanı sıra Edirnekapı'dan bulvara bağlanan yollar ile bazı cadde ve sokaklarda da trafik akışı durdurulacak.
        10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinin Vatan Caddesi yönündeki bağlantıları da trafiğe kapatılacak. Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak üzerinden Vatan Caddesi'ne geçişlere de izin verilmeyecek.

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        30 AĞUSTOS İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLARI NELER?

        Vatan Caddesi ve bağlantılı yolları kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi. Trafik akışının bu güzergahlara yönlendirilmesi planlanıyor.

        Sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar şöyle:

        - Turgut Özal Millet Caddesi

        - Fevzipaşa Caddesi

        - Atatürk Bulvarı

        - D-100 kara yolu

        - O-3 Hal Yolu

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        30 AĞUSTOS'TA VATAN CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

        Vatan Caddesi ve bağlantılı yolların 30 Ağustos'ta saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılması planlanıyor. Yolların yeniden trafiğe açılma saati ise kutlama töreni ve tören geçişinin tamamlanmasının ardından olacak.

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        #30 ağustos
        #istanbul
        #trafiğe kapanacak yollar
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