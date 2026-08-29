30 AĞUSTOS TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR 2026 LİSTESİ | 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar nereler?

VATAN CADDESİ'NE BAĞLANAN YOLLARDA DA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Trafik tedbirleri Vatan Caddesi ile sınırlı kalmayacak. D-100 kara yolunun kuzey ve güney yönlerinden Vatan Caddesi'ne girişlerin yanı sıra Edirnekapı'dan bulvara bağlanan yollar ile bazı cadde ve sokaklarda da trafik akışı durdurulacak.

10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz ve Akşemsettin caddelerinin Vatan Caddesi yönündeki bağlantıları da trafiğe kapatılacak. Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak üzerinden Vatan Caddesi'ne geçişlere de izin verilmeyecek.