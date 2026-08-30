30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri 2026: İstanbul, Ankara, İzmir'de ücretsiz konserler nerede, saat kaçta? 30 Ağustos'ta hangi sanatçılar sahne alacak?

30 AĞUSTOS KONSERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında belediyeler tarafından düzenlenen konserlerin ve birçok açık hava etkinliğinin ücretsiz olması bekleniyor. Konserlerin yanı sıra fener alayları, kortej yürüyüşleri, halk oyunları gösterileri, bando performansları ve çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

30 AĞUSTOS'TA HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?

30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve farklı şehirlerde Melek Mosso, Emre Altuğ, Yeni Türkü, Türkü Akbayram, Ahmet Şafak, Ali Kınık, Selda Bağcan, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar, Burcu Güneş, Mehmet Erdem, Işın Karaca ve birçok sanatçı sahne alacak.