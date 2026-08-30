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        Haberler Bilgi 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri 2026: İstanbul, Ankara, İzmir'de ücretsiz konserler nerede, saat kaçta? 30 Ağustos'ta hangi sanatçılar sahne alacak?

        30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri 2026: İstanbul, Ankara, İzmir'de ücretsiz konserler nerede, saat kaçta? 30 Ağustos'ta hangi sanatçılar sahne alacak?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında konserler, fener alayları ve özel etkinliklerle kutlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok ilde belediyeler tarafından düzenlenecek ücretsiz 30 Ağustos konserlerinin programı belli oldu. Peki, 30 Ağustos 2026'da hangi sanatçı nerede sahne alacak, konserler saat kaçta başlayacak? İşte il il 30 Ağustos konserleri ve etkinlik programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 2026 yılında konserler ve çeşitli etkinliklerle yaşanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte ünlü sanatçılar ücretsiz konserlerde vatandaşlarla buluşacak. Vatandaşlar ise "30 Ağustos'ta hangi sanatçı sahne alacak, konserler nerede ve saat kaçta başlayacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 30 Ağustos 2026 ücretsiz konser programı ve il il etkinlik takvimi...

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        30 AĞUSTOS KONSERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

        30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında belediyeler tarafından düzenlenen konserlerin ve birçok açık hava etkinliğinin ücretsiz olması bekleniyor. Konserlerin yanı sıra fener alayları, kortej yürüyüşleri, halk oyunları gösterileri, bando performansları ve çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

        30 AĞUSTOS'TA HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?

        30 Ağustos 2026 Zafer Bayramı kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve farklı şehirlerde Melek Mosso, Emre Altuğ, Yeni Türkü, Türkü Akbayram, Ahmet Şafak, Ali Kınık, Selda Bağcan, Eda Özülkü, Metin Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar, Burcu Güneş, Mehmet Erdem, Işın Karaca ve birçok sanatçı sahne alacak.

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        İSTANBUL'DA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

        İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kapsamında farklı ilçelerde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Kadıköy, Bakırköy, Bahçelievler, Pendik ve Büyükçekmece başta olmak üzere birçok noktada sanatçılar sahne alacak.

        Kadıköy'deki Müze Gazhane'de 30 Ağustos günü Yeni Türkü konseri düzenlenecek. Kalamış Atatürk Parkı'nda ise Emre Altuğ, Zafer Bayramı coşkusuna sahne performansıyla eşlik edecek.

        Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda Türkü Akbayram, Bahçelievler'de PAU, Pendik Sahil Meydanı'nda ise Ahmet Şafak sahne alacak.

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        İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSER PROGRAMI

        - Yeni Türkü – 20.30 – Müze Gazhane, Kadıköy

        - Emre Altuğ – 21.00 – Kalamış Atatürk Parkı, Kadıköy

        - Türkü Akbayram – 21.00 – Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy

        - PAU – 20.30 – Milli Egemenlik Parkı, Bahçelievler

        - Ahmet Şafak – 21.00 – Pendik Sahil Meydanı

        - Melek Mosso – Büyükçekmece'de düzenlenecek 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında sahne alacak.

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        ANKARA'DA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

        Başkent Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gün boyunca konserler, kortejler ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Çankaya'da kutlamalar Çankaya Gençlik Bandosu ve HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu'nun gösterileriyle başlayacak. Gün içerisinde kortej yürüyüşü ve farklı noktalarda konser programları düzenlenecek.

        Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda Eda Özülkü, Metin Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik ve Zeynep Dizdar'ın katılımıyla geniş kapsamlı bir konser programı gerçekleştirilecek.

        Pursaklar'da Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun sahne alırken, Ankara'da Selda Bağcan, Serenad Bağcan ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası da dinleyicilerle buluşacak.

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        ANKARA 30 AĞUSTOS KONSER VE ETKİNLİK PROGRAMI

        - Çankaya Gençlik Bandosu – 12.00 – Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önü

        - HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu – 12.00 – Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önü

        - Çankaya Gençlik Bandosu kortej yürüyüşü – 14.30 – Bahçelievler 7. Cadde

        - Çankaya Gençlik Bandosu – 17.00 – Zafer Parkı

        - Eda Özülkü, Metin Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik ve Zeynep Dizdar – 19.00 - Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı

        - Ali Kınık ve Ankaralı Coşkun – 19.00 – Pursaklar Saray Selçuklu Meydanı

        - Erkan Sonel – 19.30 – Kalecik Belediyesi Düğün Salonu yanı

        - "Kurtuluş" film gösterimi – 20.30 – Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi

        - Selda Bağcan, Serenad Bağcan ve Musa Göçmen Senfoni Orkestrası – Ankara'daki Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alacak

        Ankara'da bazı belediyeler 29 Ağustos'tan başlayarak konser programları da düzenledi. Bu kapsamda Emrah Karaduman, Emre Fel, Motive, Melis Fis ve Sagopa Kajmer gibi isimler de bayram etkinliklerinde sahne aldı.

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        İZMİR'DE 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

        İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kent merkezi ve ilçelerde düzenlenecek ücretsiz etkinliklerle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilçe belediyeleri de konser programları hazırladı.

        Kınık, Kiraz, Tire, Torbalı, Ödemiş ve Aliağa'da farklı sanatçılar ve belediye orkestraları sahne alacak.

        İZMİR 30 AĞUSTOS KONSER PROGRAMI

        - Burak Maral ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası – 20.30 – Sucahlı Mahallesi, Kınık

        - Fulya Atıl – 21.00 – Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri

        - Merve Mete – 21.00 – Tire Gölet Rekreasyon Alanı

        - Özlem Menokan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası – Torbalı

        - Narkoz – 21.30 – Salı Pazarı Parkı, Ödemiş

        İzmir'de 29 Ağustos'ta başlayan bazı kutlama programları kapsamında da konserler düzenlendi. Bayraklı'da Emre Aydın, 29 Ağustos akşamı Turgut Özal Rekreasyon Alanı'nda sahne aldı.

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        MUĞLA'DA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ

        Muğla'da Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayları ve konserler düzenlenecek.

        Beşkaza Meydanı'nda Burcu Güneş sahne alacak. Milas'ta ise düzenlenecek fener alayının ardından Mehmet Erdem konser verecek.

        MUĞLA 30 AĞUSTOS PROGRAMI

        - Fener alayı – 20.45 – Özgecan Arslan Anıtı'ndan Beşkaza Meydanı'na

        - Burcu Güneş – 21.30 – Beşkaza Meydanı

        - Fener alayı – 20.00 – Milas Belediyesi 1 No'lu Ek Hizmet Binası'ndan Atapark Meydanı'na

        - Mehmet Erdem – 21.00 – Atapark Meydanı, Milas

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        AYDIN'DA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

        Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve konser programı düzenlenecek.

        Kutlamalar kapsamında vatandaşlar belediye önünden başlayacak fener alayında bir araya gelecek. Programın devamında Işın Karaca sahne alacak.

        AYDIN 30 AĞUSTOS PROGRAMI

        - Fener alayı – 20.30

        - Işın Karaca konseri – 21.30

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        #30 ağustos
        #konser
        #ücretsiz konser
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