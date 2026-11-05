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        Haberler Bilgi 4 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Total, AB ve ABC1’de dün en çok ne izlendi? Fenerbahçe-Liverpool maçı ve Sevdan Bir Ateş reytinglerde kaçıncı oldu?

        4 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Total, AB ve ABC1’de dün en çok ne izlendi? Fenerbahçe-Liverpool maçı ve Sevdan Bir Ateş reytinglerde kaçıncı oldu?

        4 Kasım 2026 Çarşamba reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. Dün akşam TRT 1'de Fenerbahçe-Liverpool Şampiyonlar Ligi karşılaşması ekranlara gelirken Show TV'de Sevdan Bir Ateş ve NOW'da Yeraltı dizileri izleyiciyle buluştu. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber tüm gözler Total, AB ve ABC1 sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok ne izlendi? Fenerbahçe-Liverpool maçı, Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı Total, AB ve ABC1'de kaçıncı oldu? İşte 4 Kasım 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 07:40 Güncelleme:
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        4 Kasım 2026 reyting sonuçları, dün akşam yaşanan rekabetin ardından araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanan karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanırken Show TV'nin Sevdan Bir Ateş ve NOW'un Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Fenerbahçe-Liverpool maçının reytingleri nasıl etkilediği merak konusu oldu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? Fenerbahçe-Liverpool, Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı Total, AB ve ABC1’de kaçıncı sırada? İşte 4 Kasım 2026 Çarşamba reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…

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        4 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        4 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar saat 10.00’da açıklanacak.

        Sonuçların yayımlanmasıyla Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı’nın reyting sıralaması netleşecek.

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        4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        4 Kasım Çarşamba gününe ait Total reyting sıralaması henüz belli olmadı.

        Sevdan Bir Ateş, Yerlatı ve Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasının genel izleyici grubunda elde ettiği sonuçlar güncel sıralamayla ortaya çıkacak.

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        4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI

        AB kategorisinde 4 Kasım Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz hafta ilk sırada yer alan Sevdan Bir Ateş'in bu haftaki performansı merak ediliyor.

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        4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

        ABC1 kategorisinde de 4 Kasım'a ait ilk 10 listesi bekleniyor.

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