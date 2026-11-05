5 KASIM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul'un su rezervlerinde son durum! İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

İSKİ'nin son ölçümlerine göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 90,34 ile Darlık oldu. Darlık Barajı'nı yüzde 78,83 doluluk oranıyla Ömerli, yüzde 72,12 ile Alibey takip etti.

Elmalı Barajı'nda doluluk yüzde 67,98, Istrancalar Barajı'nda ise yüzde 59,77 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'un beş barajında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti.