5 KASIM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul'un su rezervlerinde son durum! İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
5 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından merak ediliyor. Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları kasım ayının ilk günlerinde yükselişe geçerken bazı barajlarda su miktarının düşük kalması dikkat çekiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) son ölçümleriyle Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Darlık ve diğer barajlardaki güncel su seviyeleri belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İSKİ verilerine göre hangi barajda ne kadar su var? İşte 5 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları…
İstanbul barajlarındaki su seviyeleri, sağanak yağış sonrası merak konusu oldu. İSKİ'nin son ölçümlerine göre kent genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 54,75'e ulaştı. Yağışların etkisiyle su rezervlerinde artış görülmesine rağmen barajlar arasındaki doluluk farkı devam ediyor. Darlık ve Ömerli yüksek doluluk oranlarıyla öne çıkarken Kazandere ve Pabuçdere'deki su seviyeleri düşük seyrediyor. Peki, 5 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? Ömerli, Terkos, Sazlıdere, Büyükçekmece ve diğer barajlar yüzde kaç dolu? İşte İSKİ verileri ile barajların son durumu…
5 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ'nin 4 Kasım 2026 tarihli ölçümlerine göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 54,75 olarak kaydedildi. Bir önceki gün yüzde 54,17 seviyesinde bulunan doluluk oranı, 0,58 puan artış gösterdi.
Kasım ayının ilk günlerinde su seviyelerindeki yükseliş devam ederken İstanbul'a su sağlayan barajlar arasındaki doluluk farkları da dikkat çekti.
İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?
İSKİ'nin son ölçümlerine göre İstanbul'un en dolu barajı yüzde 90,34 ile Darlık oldu. Darlık Barajı'nı yüzde 78,83 doluluk oranıyla Ömerli, yüzde 72,12 ile Alibey takip etti.
Elmalı Barajı'nda doluluk yüzde 67,98, Istrancalar Barajı'nda ise yüzde 59,77 olarak kaydedildi. Böylece İstanbul'un beş barajında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti.
İSTANBUL'DA HANGİ BARAJLARDA SU SEVİYESİ DÜŞÜK?
İstanbul genelinde baraj doluluk oranları yükselmesine rağmen Pabuçdere ve Kazandere barajlarında düşük su seviyeleri devam ediyor.
Son ölçümlerde Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 3,08, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 4,32 oldu.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin 4 Kasım tarihli ölçümlerine göre İstanbul'un 10 barajındaki doluluk oranları şöyle:
Darlık Barajı: %90,34
Ömerli Barajı: %78,83
Alibey Barajı: %72,12
Elmalı Barajı: %67,98
Istrancalar Barajı: %59,77
Terkos Barajı: %40,49
Sazlıdere Barajı: %34,64
Büyükçekmece Barajı: %33,03
Kazandere Barajı: %4,32
Pabuçdere Barajı: %3,08
GEÇEN YIL İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLUYDU?
İSKİ kaynaklı geçmiş ölçümlere göre 4 Kasım 2025 tarihinde İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yaklaşık yüzde 22,4 seviyesindeydi. 4 Kasım 2026'da ise bu oran yüzde 54,75'e yükseldi.
Böylece İstanbul barajlarının doluluk oranı geçen yılın aynı gününe göre yaklaşık 32,35 puan arttı.