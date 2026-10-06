6 EKİM NE GÜNÜ, RESMİ TATİL Mİ? Bugün ne günü, 6 Ekim’de ne oldu, İstanbul’da neden toplu taşıma ücretsiz?

‘’Bugün ne günü?’’ sorusu, 6 Ekim 2026 Salı günü gündemde en çok araştırılan konular arasında zirveye yerleşti. Bugün İstanbul’da toplu taşımanın gün boyunca ücretsiz olması yönünde karar alındı. Metro, metrobüs, otobüs, vapur gibi toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, ücret alınmadığını görünce ‘’6 Ekim ne günü?’’, ‘’6 Ekim resmi tatil mi?’’ sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 6 Ekim, özellikle İstanbul için tarihi bir dönüm noktasını ifade ediyor. Peki, 6 Ekim’de ne oldu, neden toplu taşıma bedava? İşte detaylar...