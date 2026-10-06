6 EKİM NE GÜNÜ, RESMİ TATİL Mİ? Bugün ne günü, 6 Ekim’de ne oldu, İstanbul’da neden toplu taşıma ücretsiz?
6 Ekim 2026 Salı günü İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olması kararlaştırıldı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar ''Bugün ne günü?'' ve ''6 Ekim neden toplu taşıma ücretsiz?'' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ücretsiz ulaşım uygulamasıyla birlikte 6 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, 6 Ekim ne günü, resmi tatil mi? 6 Ekim'de ne oldu, neden toplu taşıma ücretsiz? İşte merak edilenler...
‘’Bugün ne günü?’’ sorusu, 6 Ekim 2026 Salı günü gündemde en çok araştırılan konular arasında zirveye yerleşti. Bugün İstanbul’da toplu taşımanın gün boyunca ücretsiz olması yönünde karar alındı. Metro, metrobüs, otobüs, vapur gibi toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, ücret alınmadığını görünce ‘’6 Ekim ne günü?’’, ‘’6 Ekim resmi tatil mi?’’ sorularının yanıtını araştırmaya başladı. 6 Ekim, özellikle İstanbul için tarihi bir dönüm noktasını ifade ediyor. Peki, 6 Ekim’de ne oldu, neden toplu taşıma bedava? İşte detaylar...
6 EKİM NE GÜNÜ?
6 Ekim, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüdür. 6 Ekim 1923’te Türk birliklerinin İstanbul’a girmesiyle kentteki işgal dönemi sona erdi.
2026 yılında İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümü kutlanıyor.
6 EKİM 1923'TE NE OLDU?
6 Ekim 1923, İstanbul’un işgalden kurtulduğu tarih olarak Türk tarihinde önemli bir yere sahip. I. Dünya Savaşı’nın ardından 13 Kasım 1918’de işgal edilen İstanbul’da yaklaşık beş yıl süren işgal dönemi, 6 Ekim 1923’te Şükrü Naili Gökberk Paşa komutasındaki Türk birliklerinin şehre girmesiyle sona erdi. İtilaf Devletlerinin son birlikleri ise 2 Ekim 1923’te İstanbul’dan ayrılmıştı.
İstanbul’un yeniden Türk yönetimine geçmesiyle 6 Ekim, İstanbul’un Kurtuluşu olarak anılmaya başlandı. Her yıl 6 Ekim’de kentin kurtuluş yıl dönümü çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor.
6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
6 Ekim resmi tatil değildir. İstanbul'un Kurtuluşu kent açısından tarihi bir gün olsa da ulusal bayram ve genel tatil günleri arasında yer almıyor.
Bu nedenle 6 Ekim 2026 Salı günü okullar, kamu kurumları ve iş yerleri için genel bir resmi tatil uygulaması bulunmuyor.