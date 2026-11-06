6 KASIM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul barajlarındaki su seviyesi yükseldi! İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?

İstanbul'da ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı

İstanbul'da, ünlü bir isme yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İl dışından İstanbul'a gelen şüphelilerin hedefinde, iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet hayatında tanınan bir ismin bulunduğu öğrenildi. Kiraladıkları hücre... Daha Fazla Göster İstanbul'da, ünlü bir isme yönelik suikast hazırlığında oldukları öne sürülen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İl dışından İstanbul'a gelen şüphelilerin hedefinde, iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet hayatında tanınan bir ismin bulunduğu öğrenildi. Kiraladıkları hücre evinde suikast hazırlığı yaptıkları değerlendirilen şüpheliler, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda AK-47 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Daha Az Göster