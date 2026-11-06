6 KASIM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul barajlarındaki su seviyesi yükseldi! İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu, yüzde kaç?
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranları 6 Kasım 2026 Cuma verileri araştırılmaya başlandı. Kasım ayının ilk haftasında megakentin su rezervlerinde önemli bir artış yaşanırken genel doluluk oranı yüzde 60 sınırına yaklaştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) son verileriyle barajlardaki su seviyeleri netleşirken Ömerli, Terkos, Darlık, Sazlıdere, Büyükçekmece ve diğer barajların doluluk oranları merak konusu oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İşte 6 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları ile en düşük ve en yüksek su seviyesine sahip barajlar…
İstanbul barajlarındaki su miktarı, kasım ayının ilk günlerinde etkili olan yağışlarla birlikte yükselişe geçti. İSKİ'nin son açıkladığı verilere göre kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 59,65'e ulaştı. Ancak İstanbul'un su kaynaklarındaki bu yükseliş bütün barajlarda aynı seviyede gerçekleşmedi. Darlık ve Ömerli yüksek doluluk oranlarıyla öne çıkarken Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki düşük su miktarı dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne, hangi barajlar yüzde kaç dolu? İşte 6 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları ile İstanbul'un su rezervlerinde son durum…
6 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 5 Kasım 2026 tarihli verilerine göre, İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 59,65 olarak kaydedildi.
4 Kasım'da yüzde 54,75 olan seviye, bir günde 4,90 puan artış gösterdi. Böylece İstanbul'un su rezervlerindeki yükseliş kasım ayının ilk haftasında hız kazandı.
İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?
İSKİ verilerine göre Ömerli, Darlık ve Elmalı Barajları'nın doluluk oranı yüzde 80 seviyesini aşarken, Istrancalar Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Alibey Barajı'nda doluluk oranı ise yüzde 78,29 olarak kaydedildi.
İSTANBUL'DA HANGİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI DÜŞÜK?
İstanbul'un su rezervlerinde genel bir yükseliş yaşanmasına rağmen Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki düşük doluluk oranları dikkat çekiyor.
Son ölçümlerde Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 11,29, Pabuçdere'nin ise yüzde 7,46 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
Darlık Barajı: %93,52
Ömerli Barajı: %82,30
Alibey Barajı: %78,29
Elmalı Barajı: %82,30
Istrancalar Barajı: %100
Terkos Barajı: %46,75
Sazlıdere Barajı: %39,44
Büyükçekmece Barajı: %37,08
Kazandere Barajı: %11,29
Pabuçdere Barajı: %7,46