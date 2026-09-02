Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi 72 bin eski halıyı üst üste dizdiler, ortaya çıkan ev şaşırttı

        72 bin eski halıyı üst üste dizdiler, ortaya çıkan ev şaşırttı

        ABD'de mimarlık öğrencileri, alışılmışın dışında bir yapıya imza attı. 2002 yılında inşa edilen evin duvarları, çöpe gitmesi beklenen 72 bin kullanılmış halı karosunun üst üste dizilmesiyle oluşturuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 12:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ABD'nin Alabama eyaletinde 2002 yılında hayata geçirilen sıra dışı bir mimari proje, kullanılan malzemeyle dikkat çekiyor. Hale County'de bulunan ve "Lucy Carpet House" adı verilen ev, Auburn Üniversitesi bünyesindeki Rural Studio programında görev alan öğrenciler tarafından Lucy ve Anderson Harris ailesi için tasarlanıp inşa edildi. Yapının duvarlarında ise tuğla, beton veya ahşap yerine binlerce kullanılmış halı karosu kullanıldı.

        2

        DUVARLARINDA 72 BİN HALI KAROSU BULUNUYOR

        Projenin en dikkat çekici tarafı ise kullanılan malzeme. Evin duvarlarında tam 72 bin pound, yani yaklaşık 32,7 ton kullanılmış halı karosu bulunuyor. Halılar, duvar oluşturacak şekilde üst üste yerleştirilerek özel bir sistemle sıkıştırıldı.

        Halı karolarının projede kullanılabilmesi için malzemelerin yaklaşık 7 yıl boyunca depoda bekletildiği ve gaz salımının azalmasının beklendiği belirtildi. Projenin finansmanına ise Interface Carpet destek verdi. Şirket, 30 bin doların yanı sıra kullanılmış halı karolarını da bağışladı.

        3

        EVDEN ÇOK DAHA FAZLASI OLARAK TASARLANDI

        Lucy Carpet House yalnızca sıra dışı duvarlarıyla dikkat çekmiyor. Yapının tasarımında ev sahibi Lucy Harris'in istekleri de önemli rol oynadı.

        4

        Harris'in en büyük isteklerinden biri, dua edebileceği özel bir alana sahip olmaktı. Bunun için evin içinde gökyüzüne açılan, ışık ve gölge oyunlarının görülebildiği özel bir dua kulesi oluşturuldu. Evde ayrıca kasırga ve hortum gibi şiddetli hava olaylarına karşı kullanılabilecek bir sığınak bulunuyor.

        5

        ÖĞRENCİLERİN PROJESİ YILLAR SONRA DA GÜNDEMDE

        Lucy Carpet House, Auburn Üniversitesi'nin Rural Studio programının dikkat çeken çalışmalarından biri oldu. Program, öğrencilerin kırsal bölgelerde yaşayarak gerçek projeler üzerinde çalışmasını ve yerel halkla birlikte çözüm üretmesini amaçlıyor.

        Rural Studio'nun çalışmaları bu projeyle sınırlı kalmadı. Programın bugüne kadar 200'den fazla projeye imza attığı ve 1.200'den fazla öğrencinin eğitimine katkı sağladığı belirtiliyor.

        Halı karolarından oluşturulan duvarlarıyla yıllar önce hayata geçirilen bu ev ise, kullanılmayan bir malzemenin farklı bir bakış açısıyla nasıl yeniden değerlendirilebileceğinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #mimarlık
        #halı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        M.City'den rekor transfer!
        M.City'den rekor transfer!
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Lösemiyi yendi, kazada can verdi!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi