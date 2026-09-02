72 bin eski halıyı üst üste dizdiler, ortaya çıkan ev şaşırttı
ABD'de mimarlık öğrencileri, alışılmışın dışında bir yapıya imza attı. 2002 yılında inşa edilen evin duvarları, çöpe gitmesi beklenen 72 bin kullanılmış halı karosunun üst üste dizilmesiyle oluşturuldu.
ABD'nin Alabama eyaletinde 2002 yılında hayata geçirilen sıra dışı bir mimari proje, kullanılan malzemeyle dikkat çekiyor. Hale County'de bulunan ve "Lucy Carpet House" adı verilen ev, Auburn Üniversitesi bünyesindeki Rural Studio programında görev alan öğrenciler tarafından Lucy ve Anderson Harris ailesi için tasarlanıp inşa edildi. Yapının duvarlarında ise tuğla, beton veya ahşap yerine binlerce kullanılmış halı karosu kullanıldı.
DUVARLARINDA 72 BİN HALI KAROSU BULUNUYOR
Projenin en dikkat çekici tarafı ise kullanılan malzeme. Evin duvarlarında tam 72 bin pound, yani yaklaşık 32,7 ton kullanılmış halı karosu bulunuyor. Halılar, duvar oluşturacak şekilde üst üste yerleştirilerek özel bir sistemle sıkıştırıldı.
Halı karolarının projede kullanılabilmesi için malzemelerin yaklaşık 7 yıl boyunca depoda bekletildiği ve gaz salımının azalmasının beklendiği belirtildi. Projenin finansmanına ise Interface Carpet destek verdi. Şirket, 30 bin doların yanı sıra kullanılmış halı karolarını da bağışladı.
EVDEN ÇOK DAHA FAZLASI OLARAK TASARLANDI
Lucy Carpet House yalnızca sıra dışı duvarlarıyla dikkat çekmiyor. Yapının tasarımında ev sahibi Lucy Harris'in istekleri de önemli rol oynadı.
Harris'in en büyük isteklerinden biri, dua edebileceği özel bir alana sahip olmaktı. Bunun için evin içinde gökyüzüne açılan, ışık ve gölge oyunlarının görülebildiği özel bir dua kulesi oluşturuldu. Evde ayrıca kasırga ve hortum gibi şiddetli hava olaylarına karşı kullanılabilecek bir sığınak bulunuyor.
ÖĞRENCİLERİN PROJESİ YILLAR SONRA DA GÜNDEMDE
Lucy Carpet House, Auburn Üniversitesi'nin Rural Studio programının dikkat çeken çalışmalarından biri oldu. Program, öğrencilerin kırsal bölgelerde yaşayarak gerçek projeler üzerinde çalışmasını ve yerel halkla birlikte çözüm üretmesini amaçlıyor.
Rural Studio'nun çalışmaları bu projeyle sınırlı kalmadı. Programın bugüne kadar 200'den fazla projeye imza attığı ve 1.200'den fazla öğrencinin eğitimine katkı sağladığı belirtiliyor.
Halı karolarından oluşturulan duvarlarıyla yıllar önce hayata geçirilen bu ev ise, kullanılmayan bir malzemenin farklı bir bakış açısıyla nasıl yeniden değerlendirilebileceğinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.