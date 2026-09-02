72 bin eski halıyı üst üste dizdiler, ortaya çıkan ev şaşırttı

ÖĞRENCİLERİN PROJESİ YILLAR SONRA DA GÜNDEMDE

Lucy Carpet House, Auburn Üniversitesi'nin Rural Studio programının dikkat çeken çalışmalarından biri oldu. Program, öğrencilerin kırsal bölgelerde yaşayarak gerçek projeler üzerinde çalışmasını ve yerel halkla birlikte çözüm üretmesini amaçlıyor.

Rural Studio'nun çalışmaları bu projeyle sınırlı kalmadı. Programın bugüne kadar 200'den fazla projeye imza attığı ve 1.200'den fazla öğrencinin eğitimine katkı sağladığı belirtiliyor.

Halı karolarından oluşturulan duvarlarıyla yıllar önce hayata geçirilen bu ev ise, kullanılmayan bir malzemenin farklı bir bakış açısıyla nasıl yeniden değerlendirilebileceğinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.