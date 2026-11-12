A Milli Takım A Ligi'nde nasıl kalır? Türkiye Uluslar Ligi'nde küme düşer mi? Türkiye- Belçika maçı öncesi tüm ihtimaller

A MİLLİ TAKIM A LİGİ'NDE NASIL KALIR?

Türkiye'nin grubu üçüncü sırada tamamlayabilmesi için kalan iki maçını da kazanması ve Belçika'nın İtalya karşısında mağlup olması gerekiyor. Bu durumda puanların 6'da eşitlenmesi halinde Belçika ile oynanan karşılaşmalardaki ikili averaj devreye girecek.

Millilerin üçüncülük ihtimalini gerçekleştirmesi, A Ligi'nde kalma yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Ancak doğrudan ligde kalma durumu, diğer gruplardaki üçüncü takımların puan durumuna da bağlı olacak.