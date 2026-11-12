A Milli Takım A Ligi'nde nasıl kalır? Türkiye Uluslar Ligi'nde küme düşer mi? Türkiye- Belçika maçı öncesi tüm ihtimaller
UEFA Uluslar A Ligi'nde oynadığı 4 maçta puan alamayan A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşması öncesinde ligde kalma mücadelesi veriyor. Türkiye'nin grubu üçüncü veya dördüncü sırada tamamlaması halinde karşılaşacağı ihtimaller, doğrudan düşme riski ve play-off şartları araştırılıyor. Peki, A Milli Takım A Ligi'nde nasıl kalır? İşte, Türkiye- Belçika maçı öncesi tüm ihtimaller…
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta kalan iki karşılaşmasını kazanarak ligde kalma şansını sürdürmeyi hedefliyor. İzmir'de Belçika ile oynanacak 5. hafta mücadelesi, ay-yıldızlıların gruptaki sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Millilerin A Ligi'ndeki geleceğini belirleyecek süreçte grup üçüncülüğü, dördüncülük ve diğer gruplardaki sonuçlar da etkili olacak. Peki, ? Türkiye Uluslar Ligi'nde küme düşer mi? İşte tüm senaryolar...
A MİLLİ TAKIM A LİGİ'NDE NASIL KALIR?
Türkiye'nin grubu üçüncü sırada tamamlayabilmesi için kalan iki maçını da kazanması ve Belçika'nın İtalya karşısında mağlup olması gerekiyor. Bu durumda puanların 6'da eşitlenmesi halinde Belçika ile oynanan karşılaşmalardaki ikili averaj devreye girecek.
Millilerin üçüncülük ihtimalini gerçekleştirmesi, A Ligi'nde kalma yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Ancak doğrudan ligde kalma durumu, diğer gruplardaki üçüncü takımların puan durumuna da bağlı olacak.
TÜRKİYE GRUBU ÜÇÜNCÜ TAMAMLARSA NE OLUR?
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitirirse diğer üç grubun üçüncüleriyle birlikte sıralamaya alınacak. Dört grup üçüncüsü arasında ilk iki sırada yer alan takımlar, A Ligi'ndeki yerini koruyacak.
Millilerin bu sıralamada son iki basamakta kalması halinde ise A Ligi'nde kalabilmek için play-off mücadelesi vermesi gerekecek.
TÜRKİYE GRUBU SONUNCU BİTİRİRSE DÜŞER Mİ?
A Milli Takım'ın grubu dördüncü ve son sırada tamamlaması halinde doğrudan düşme ihtimali gündeme gelecek. Bu senaryoda Türkiye, diğer grupların sonuncularıyla birlikte değerlendirilecek.
Dört grup sonuncusu arasında ilk iki sırada yer alan takımlar A/B Ligi play-off oynama hakkı kazanacak. Sıralamanın son iki basamağında kalan ekipler ise doğrudan B Ligi'ne düşecek.
ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NASIL OYNANACAK?
A/B Ligi play-off hakkı elde etmek, A Ligi'nde kalmayı tek başına garanti etmiyor. Türkiye'nin play-off bileti alması halinde ligdeki yerini koruyabilmesi için çift maç eleme usulüyle oynanacak eşleşmede rakibini elemesi gerekecek.
Dolayısıyla A Milli Takım'ın öncelikli hedefi kalan iki grup maçından galibiyetle ayrılarak sıralamada avantaj elde etmek ve doğrudan ligde kalma ihtimalini güçlendirmek olacak.