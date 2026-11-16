A Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl play-off'a kalır? İşte Türkiye için tek ihtimal!
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son sınavına Fransa deplasmanında çıkan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İlk 45 dakikada iki ekip de gol bulamazken ev sahibi Fransa, 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine gönderdiği topla üstünlüğü yakaladı. 80. dakikada Junior Kurpi'nin golüyle farkı ikiye çıkaran Fransızlara, 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle yanıt veren milliler, skoru değiştirmeyi başaramadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fransa puanını 13'e yükseltirken Türkiye, grup aşamasını puan alamadan tamamladı. Bu sonucun ardından A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için play-off ihtimalleri merak konusu oldu. Peki, Türkiye play-off aşamasına hangi şartlarda katılabilir? İşte milliler için gündemdeki tek olasılık...
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta son maçına Fransa karşısında çıkan A Milli Futbol Takımı, deplasmandaki mücadeleden istediği sonucu alamadı. Karşılaşma boyunca rakibi karşısında galibiyet arayan ay-yıldızlılar, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak grup etabını puan elde edemeden noktaladı. Bu sonuçla Fransa puanını 13'e çıkarırken millilerin A Ligi'ndeki geleceği ve play-off aşamasına katılma ihtimali gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Futbolseverler, Türkiye'nin play-off biletini alabilmesi için hangi şartların gerçekleşmesi gerektiğini araştırmaya başladı. İşte A Milli Takım'ın önündeki tek ihtimal...
A MİLLİ TAKIM'IN A LİGİ'NDE KALMASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki serüvenini sürdürebilmesi için play-off kapısı henüz kapanmış değil. Statüye göre dört grupta son sırayı alan takımlar arasından en kötü performansa sahip iki ekip doğrudan B Ligi'ne gönderilecek. Diğer iki takım ise A Ligi'ndeki yerini korumak için play-off mücadelelerine çıkacak. Türkiye, 1. Grup'u puan alamadan ve -11 averajla tamamladı. Aynı şekilde 3. Grup'ta son sırada bulunan Çekya da puansız olmasına rağmen attığı gol sayısının Türkiye'den düşük olması nedeniyle küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
TÜRKİYE'NİN KADERİNİ YUNANİSTAN-SIRBİSTAN KARŞILAŞMASI BELİRLEYECEK
B Ligi'ne doğrudan düşecek ikinci ülkenin belirlenmesinde ise gözler Sırbistan'ın Yunanistan deplasmanında oynayacağı karşılaşmaya çevrildi. -7 averajı bulunan Sırbistan'ın averajını -11'in altına düşürmemesi durumunda A Ligi'nde kalmak için play-off oynama şansı doğacak. Ancak averajın -11'e gerilemesi halinde Türkiye ile Sırbistan'ın attığı gol sayıları karşılaştırılacak. Bu durumda daha fazla gol atan ekip play-off hakkı kazanırken diğer takım B Ligi'ne düşecek. Öte yandan 4. Grup'ta son sırada bulunan Galler'in bir maç eksiğiyle 3 puanı bulunuyor.
A MİLLİ TAKIM NASIL PLAY-OFF'A KALIR?
Uluslar Ligi'nde grup karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin A Ligi'ndeki yerini koruma ihtimali iki önemli maçın sonucuna bağlıydı. Millilerin Fransa karşısında mağlup olması halinde play-off şansını sürdürebilmesi için öncelikle Çekya'nın Hırvatistan karşısında puan kaybetmesi, ardından Sırbistan'ın da Yunanistan deplasmanından yenilgiyle ayrılması gerekiyor.