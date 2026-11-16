A Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl play-off'a kalır? İşte Türkiye için tek ihtimal!

A MİLLİ TAKIM'IN A LİGİ'NDE KALMASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki serüvenini sürdürebilmesi için play-off kapısı henüz kapanmış değil. Statüye göre dört grupta son sırayı alan takımlar arasından en kötü performansa sahip iki ekip doğrudan B Ligi'ne gönderilecek. Diğer iki takım ise A Ligi'ndeki yerini korumak için play-off mücadelelerine çıkacak. Türkiye, 1. Grup'u puan alamadan ve -11 averajla tamamladı. Aynı şekilde 3. Grup'ta son sırada bulunan Çekya da puansız olmasına rağmen attığı gol sayısının Türkiye'den düşük olması nedeniyle küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.