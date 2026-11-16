Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi A Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl play-off'a kalır? İşte Türkiye için tek ihtimal!

        A Milli Takım Uluslar A Ligi'nde nasıl play-off'a kalır? İşte Türkiye için tek ihtimal!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son sınavına Fransa deplasmanında çıkan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İlk 45 dakikada iki ekip de gol bulamazken ev sahibi Fransa, 49. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi kalesine gönderdiği topla üstünlüğü yakaladı. 80. dakikada Junior Kurpi'nin golüyle farkı ikiye çıkaran Fransızlara, 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle yanıt veren milliler, skoru değiştirmeyi başaramadı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fransa puanını 13'e yükseltirken Türkiye, grup aşamasını puan alamadan tamamladı. Bu sonucun ardından A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için play-off ihtimalleri merak konusu oldu. Peki, Türkiye play-off aşamasına hangi şartlarda katılabilir? İşte milliler için gündemdeki tek olasılık...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta son maçına Fransa karşısında çıkan A Milli Futbol Takımı, deplasmandaki mücadeleden istediği sonucu alamadı. Karşılaşma boyunca rakibi karşısında galibiyet arayan ay-yıldızlılar, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak grup etabını puan elde edemeden noktaladı. Bu sonuçla Fransa puanını 13'e çıkarırken millilerin A Ligi'ndeki geleceği ve play-off aşamasına katılma ihtimali gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Futbolseverler, Türkiye'nin play-off biletini alabilmesi için hangi şartların gerçekleşmesi gerektiğini araştırmaya başladı. İşte A Milli Takım'ın önündeki tek ihtimal...

        2

        A MİLLİ TAKIM'IN A LİGİ'NDE KALMASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki serüvenini sürdürebilmesi için play-off kapısı henüz kapanmış değil. Statüye göre dört grupta son sırayı alan takımlar arasından en kötü performansa sahip iki ekip doğrudan B Ligi'ne gönderilecek. Diğer iki takım ise A Ligi'ndeki yerini korumak için play-off mücadelelerine çıkacak. Türkiye, 1. Grup'u puan alamadan ve -11 averajla tamamladı. Aynı şekilde 3. Grup'ta son sırada bulunan Çekya da puansız olmasına rağmen attığı gol sayısının Türkiye'den düşük olması nedeniyle küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

        3

        TÜRKİYE'NİN KADERİNİ YUNANİSTAN-SIRBİSTAN KARŞILAŞMASI BELİRLEYECEK

        B Ligi'ne doğrudan düşecek ikinci ülkenin belirlenmesinde ise gözler Sırbistan'ın Yunanistan deplasmanında oynayacağı karşılaşmaya çevrildi. -7 averajı bulunan Sırbistan'ın averajını -11'in altına düşürmemesi durumunda A Ligi'nde kalmak için play-off oynama şansı doğacak. Ancak averajın -11'e gerilemesi halinde Türkiye ile Sırbistan'ın attığı gol sayıları karşılaştırılacak. Bu durumda daha fazla gol atan ekip play-off hakkı kazanırken diğer takım B Ligi'ne düşecek. Öte yandan 4. Grup'ta son sırada bulunan Galler'in bir maç eksiğiyle 3 puanı bulunuyor.

        4

        A MİLLİ TAKIM NASIL PLAY-OFF'A KALIR?

        Uluslar Ligi'nde grup karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin A Ligi'ndeki yerini koruma ihtimali iki önemli maçın sonucuna bağlıydı. Millilerin Fransa karşısında mağlup olması halinde play-off şansını sürdürebilmesi için öncelikle Çekya'nın Hırvatistan karşısında puan kaybetmesi, ardından Sırbistan'ın da Yunanistan deplasmanından yenilgiyle ayrılması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge görüntülendi

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölge, gün ağarınca dronla görüntülendi. Helikopterin düştüğü bölgede parçaların isabet ettiği bir evin bahçe duvarının yıkıldığı görüldü. (DHA)

        #Milli Takım
        #a milli takım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!