A101 16 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA! A101 Aldın Aldın Perşembe aktüel kataloğunda indirimli ürünler neler? Akıllı Kamera, Elektrikli Moped, Cep Telefonu geliyor...

A101’in her perşembe yenilenen 16 Temmuz aktüel ürün kampanyasında bu hafta satışa çıkacak fırsatlar belli oldu. Elektronikten küçük ev aletlerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik seçeneklerin bulunduğu katalogda Hi-Level ve Onvo marka televizyonlar, cep telefonu, akıllı kamera, şarj adaptörü ve Bluetooth hoparlör dikkat çekiyor. Beyaz cam ankastre set, el blender seti ve katlanabilir cezve de raflarda yerini alacak ürünler arasında bulunuyor. İşte A101 mağazalarında 16 Temmuz itibarıyla satışa sunulacak kampanyalı ürünlerin ayrıntılı listesi...