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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 16 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA! A101 Aldın Aldın Perşembe aktüel kataloğunda indirimli ürünler neler? Akıllı Kamera, Elektrikli Moped, Cep Telefonu geliyor...

        A101 16 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA! A101 Aldın Aldın Perşembe aktüel kataloğunda indirimli ürünler neler? Akıllı Kamera, Elektrikli Moped, Cep Telefonu geliyor...

        A101'in 16 Temmuz Perşembe günü satışa sunacağı "Aldın Aldın" ürünleri belli oldu. Her hafta yenilenen aktüel katalog, farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara hitap eden kampanyalı seçenekleriyle tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında izotermik piknik çantası, dijital baskılı plaj çantası, kadın hasır şapka, overlok makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi, 26 jant ön sepetli bisiklet ile gölgelikli salıncak bulunuyor. Peki, A101'in 16 Temmuz aktüel kataloğunda başka hangi ürünler yer alıyor? İşte haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        1

        A101’in her perşembe yenilenen 16 Temmuz aktüel ürün kampanyasında bu hafta satışa çıkacak fırsatlar belli oldu. Elektronikten küçük ev aletlerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik seçeneklerin bulunduğu katalogda Hi-Level ve Onvo marka televizyonlar, cep telefonu, akıllı kamera, şarj adaptörü ve Bluetooth hoparlör dikkat çekiyor. Beyaz cam ankastre set, el blender seti ve katlanabilir cezve de raflarda yerini alacak ürünler arasında bulunuyor. İşte A101 mağazalarında 16 Temmuz itibarıyla satışa sunulacak kampanyalı ürünlerin ayrıntılı listesi...

        2

        A101 16 TEMMUZ ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

        Hi-Level 65'' Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 28.999 TL

        Onvo 40 İnç Frameless FHD QLED TV 9.799 TL

        Onvo 32 İnç Frameless QLED TV 8.299 TL

        3

        Oppo A5 6/128GB Cep Telefonu 9.999 TL

        Philips TAI6000W Akıllı Kamera 1.299 TL

        Philips Şarj Adaptörü 20 W 299 TL

        SanDisk 128 GB MicroSD Kart 1.199 TL

        Piranha 9984 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 449 TL

        Piranha 7898 Retro FM Radyo Bluetooth Hoparlör 899 TL

        Piranha 7863 RGB Işıklı Bluetooth Party Hoparlörü 1.499 TL

        Piranha 7859 Bluetooth Hoparlör 339 TL

        4

        Dijitsu DBD150 Mini Buzdolabı 87 L Net Hacim 6.999 TL

        SEG DD 6196 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 196 L Net Hacim 15.999 TL

        Goodwest 1813 Beyaz Cam Ankastre Set 8.799 TL

        5

        Homend Handmaid 1936H El Blender Seti 1.699 TL

        Sinbo SCM-9044 Kahve Baharat Öğütücü 699 TL

        Onvo OVTM02 INOX Çay Makinesi 1.799 TL

        Kiwi KK-3331 Su Isıtıcı 599 TL

        Pierre Cardin Elektrikli Katlanabilir Cezve 649 TL

        Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası 199 TL

        Kiwi KSM-2407K Çocuk Waffle Makinesi 699 TL

        Fantom Carbon DC5000 Dikey Süpürge 2.199 TL

        Sinbo SBS 4451 Dijital Baskül 299 TL

        Kiwi KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici 999 TL

        Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 299 TL

        Kiwi KSD-9990 Ayakkabı Kurutma Makinesi 399 TL

        6

        Volta V1 Elektrikli Araç 549.990 TL

        APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL

        APEC PS4 50 CC Benzinli Moped 49.990 TL

        APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

        7

        Güral Porselen 10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 999 TL

        Nehir Çelik Termos 2 L 799 TL

        Kulplu Tombik Çay Bardağı 3'lü 200 ml 129 TL

        Borosilikat Sürahi 1,5 L 249 TL

        Figürlü Baş Ucu Sürahisi 620 ml 199 TL

        Hascevher Metal Çaydanlık No:3 999 TL

        Hascevher Saphira Derin Tencere ~20 cm 599 TL

        Hascevher Saphira Basık Tencere ~24 cm 699 TL

        Hascevher Cezve No:3 199 TL

        Lav Zoey Su Bardağı 3'lü 370 cc 149 TL

        Lav Zoey Meşrubat Bardağı 3'lü 480 cc 169 TL

        Lav Odin Kahve Yanı Bardak 3'lü 104 cc 99,50 TL

        Katlı Cam Sunumluk 149 TL

        Paşabahçe Echo Dondurmalık 2'li 240 cc 199 TL

        Paşabahçe Borcam Kek Kalıbı ~1630 cc 199 TL

        Paşabahçe Generation Servis Tabağı ~26 cm 49,50 TL

        Paşabahçe Generation Oval Tabak ~33 cm 119 TL

        Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 275 cc 199 TL

        Paşabahçe Amphora Kapaklı Karaf ~1180 cc 119 TL

        Ayaklı Metal Sunumluk 2'li 389 TL

        Aynalı Yaprak Detaylı Metal Tepsi 299 TL

        Aynalı Yaprak Detaylı Metal Peçetelik 199 TL

        Yaprak Detaylı Metal Kağıt Havluluk 189 TL

        Çok Amaçlı Mini Rende 39,50 TL

        Küre Buzluk 33'lü 44,50 TL

        Tezgah Üstü Kurutmalık 99,50 TL

        Katlanabilir Rende 99,50 TL

        Plastik Kase 500 ml 29,50 TL

        Plastik Kayık Tabak 350 ml 29,50 TL

        Plastik Bardak 350 ml 29,50 TL

        Luminarc Opal Oval Servis Tabağı ~29x21 cm 199 TL

        Luminarc Opal Oval Servis Tabağı ~22 cm 119 TL

        Masa Örtüsü Kıskacı 8'li 25 TL

        Elastik Kesim Matı 69,50 TL

        Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 1,5 L 119 TL

        Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 2,1 L 139 TL

        Pratik Salata Kavanozu 1 L 299 TL

        Pratik Basmalı Rondo 1,5 L 329 TL

        8

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 299 TL

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 199 TL

        Düğmeli Ekoseli Pijama Takımı 349 TL

        Brillant Jakarlı Yastık 50x70 cm 249 TL

        Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 99,50 TL

        Silk&Blue Erkek Patik Çorap 5'li 89,50 TL

        Silk&Blue Kız/Erkek Çocuk Patik Çorap 5'li 79,50 TL

        La Manta Kilim 80x150 cm 249 TL

        Soft Klozet Takımı (60x90 cm / 40x60 cm) 399 TL

        Çöp Kovası ve Tuvalet Fırçası Seti 899 TL

        Cam Sıvı Sabunluk 500 ml 89,50 TL

        Klozet Taburesi 199 TL

        Metal Ev Aksesuarları 169 TL

        Plastik Küllük 25 TL

        Tüy Toplama Rulosu 3'lü 99,50 TL

        Mini Askı Çeşitleri 25 TL

        Mini Cam Vazo 79,50 TL

        Saksıda Yapay Bahar Çiçeği 169 TL

        Fly Çift Taraflı Açılır Masa 2.499 TL

        Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 4 Katlı (51x19x65 cm) 199 TL

        9

        Oyuncak Mutfak Lavabosu 749 TL

        Sky Busters Hava Araçları 199 TL

        32 Parça Mega Blok 119 TL

        Oyuncak Spor Araba 159 TL

        Oyuncak Şirin El Arabası 149 TL

        10

        Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 25 L 469 TL

        Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 10 L 289 TL

        Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 15 L 349 TL

        Dijital Baskılı Plaj Çantası 40x45 cm 189 TL

        Makyaj Çantası 18x11 cm 109 TL

        Kadın Hasır Şapka Çeşitleri 219 TL

        Kadın Hasır Fiyonklu Şapka Çeşitleri 219 TL

        Çocuk Merserize Şapka Çeşitleri 249 TL

        Safari Bermuda Nefes Alan Şapka Çeşitleri 179 TL

        Çıtçıtlı Safari Şapka Çeşitleri 199 TL

        Plaj Hasırı 70x180 cm 169 TL

        Plaj Hasırı 120x180 cm 249 TL

        11

        Sütaş Yarım Yağlı Süt 1L 45 TL

        Reis Gönen Baldo Pirinç 2,5 KG 329,50 TL

        Molped Hijyenik Ped 135 TL

        12

        Kınık Sade Maden Suyu 20x200 ml 175 TL

        Erikli Su 6x1L 85 TL

        Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi 250 g 179 TL

        Persil Toz Deterjan 9KG 345 TL

        Tuvalet Kağıdı 48'li 339 TL

        Orkide Kanola Yağı 5L 419 TL

        13

        Taze Tava Peyniri 600 g 169 TL

        Tulum Peyniri 250 g 179 TL

        Dondurulmuş Piliç Kanat 269 TL

        Piliç Kelebek Pirzola 189 TL

        Dondurulmuş Dana Maydanozlu Köfte 500 g 399 TL

        Temizlenmiş Çipura 500 g 265 TL

        14

        Probis Proteinli Bisküvi 2x224 g 99 TL

        Biscolata Pia Red Velved Kek 100 g 60 TL

        Greta Meyveli Kraker 4x37,5 g 55 TL

        Güllüoğlu Antep Fıstıklı Baklava 65 g 99,50 TL

        Yayla Nohut Patlağı 102 g 39 TL

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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