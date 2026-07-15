A101 16 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA! A101 Aldın Aldın Perşembe aktüel kataloğunda indirimli ürünler neler? Akıllı Kamera, Elektrikli Moped, Cep Telefonu geliyor...
A101'in 16 Temmuz Perşembe günü satışa sunacağı "Aldın Aldın" ürünleri belli oldu. Her hafta yenilenen aktüel katalog, farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara hitap eden kampanyalı seçenekleriyle tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında izotermik piknik çantası, dijital baskılı plaj çantası, kadın hasır şapka, overlok makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi, 26 jant ön sepetli bisiklet ile gölgelikli salıncak bulunuyor. Peki, A101'in 16 Temmuz aktüel kataloğunda başka hangi ürünler yer alıyor? İşte haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları...
A101’in her perşembe yenilenen 16 Temmuz aktüel ürün kampanyasında bu hafta satışa çıkacak fırsatlar belli oldu. Elektronikten küçük ev aletlerine kadar farklı ihtiyaçlara yönelik seçeneklerin bulunduğu katalogda Hi-Level ve Onvo marka televizyonlar, cep telefonu, akıllı kamera, şarj adaptörü ve Bluetooth hoparlör dikkat çekiyor. Beyaz cam ankastre set, el blender seti ve katlanabilir cezve de raflarda yerini alacak ürünler arasında bulunuyor. İşte A101 mağazalarında 16 Temmuz itibarıyla satışa sunulacak kampanyalı ürünlerin ayrıntılı listesi...
A101 16 TEMMUZ ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Hi-Level 65'' Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 28.999 TL
Onvo 40 İnç Frameless FHD QLED TV 9.799 TL
Onvo 32 İnç Frameless QLED TV 8.299 TL
Oppo A5 6/128GB Cep Telefonu 9.999 TL
Philips TAI6000W Akıllı Kamera 1.299 TL
Philips Şarj Adaptörü 20 W 299 TL
SanDisk 128 GB MicroSD Kart 1.199 TL
Piranha 9984 Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 449 TL
Piranha 7898 Retro FM Radyo Bluetooth Hoparlör 899 TL
Piranha 7863 RGB Işıklı Bluetooth Party Hoparlörü 1.499 TL
Piranha 7859 Bluetooth Hoparlör 339 TL
Dijitsu DBD150 Mini Buzdolabı 87 L Net Hacim 6.999 TL
SEG DD 6196 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 196 L Net Hacim 15.999 TL
Goodwest 1813 Beyaz Cam Ankastre Set 8.799 TL
Homend Handmaid 1936H El Blender Seti 1.699 TL
Sinbo SCM-9044 Kahve Baharat Öğütücü 699 TL
Onvo OVTM02 INOX Çay Makinesi 1.799 TL
Kiwi KK-3331 Su Isıtıcı 599 TL
Pierre Cardin Elektrikli Katlanabilir Cezve 649 TL
Kiwi KWP 8513 Şarjlı Su Pompası 199 TL
Kiwi KSM-2407K Çocuk Waffle Makinesi 699 TL
Fantom Carbon DC5000 Dikey Süpürge 2.199 TL
Sinbo SBS 4451 Dijital Baskül 299 TL
Kiwi KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici 999 TL
Aprilla AHC-5038 Tıraş Makinesi 299 TL
Kiwi KSD-9990 Ayakkabı Kurutma Makinesi 399 TL
Volta V1 Elektrikli Araç 549.990 TL
APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL
APEC PS4 50 CC Benzinli Moped 49.990 TL
APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL
Güral Porselen 10 Parça Porselen Kahvaltı Takımı 999 TL
Nehir Çelik Termos 2 L 799 TL
Kulplu Tombik Çay Bardağı 3'lü 200 ml 129 TL
Borosilikat Sürahi 1,5 L 249 TL
Figürlü Baş Ucu Sürahisi 620 ml 199 TL
Hascevher Metal Çaydanlık No:3 999 TL
Hascevher Saphira Derin Tencere ~20 cm 599 TL
Hascevher Saphira Basık Tencere ~24 cm 699 TL
Hascevher Cezve No:3 199 TL
Lav Zoey Su Bardağı 3'lü 370 cc 149 TL
Lav Zoey Meşrubat Bardağı 3'lü 480 cc 169 TL
Lav Odin Kahve Yanı Bardak 3'lü 104 cc 99,50 TL
Katlı Cam Sunumluk 149 TL
Paşabahçe Echo Dondurmalık 2'li 240 cc 199 TL
Paşabahçe Borcam Kek Kalıbı ~1630 cc 199 TL
Paşabahçe Generation Servis Tabağı ~26 cm 49,50 TL
Paşabahçe Generation Oval Tabak ~33 cm 119 TL
Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2'li 275 cc 199 TL
Paşabahçe Amphora Kapaklı Karaf ~1180 cc 119 TL
Ayaklı Metal Sunumluk 2'li 389 TL
Aynalı Yaprak Detaylı Metal Tepsi 299 TL
Aynalı Yaprak Detaylı Metal Peçetelik 199 TL
Yaprak Detaylı Metal Kağıt Havluluk 189 TL
Çok Amaçlı Mini Rende 39,50 TL
Küre Buzluk 33'lü 44,50 TL
Tezgah Üstü Kurutmalık 99,50 TL
Katlanabilir Rende 99,50 TL
Plastik Kase 500 ml 29,50 TL
Plastik Kayık Tabak 350 ml 29,50 TL
Plastik Bardak 350 ml 29,50 TL
Luminarc Opal Oval Servis Tabağı ~29x21 cm 199 TL
Luminarc Opal Oval Servis Tabağı ~22 cm 119 TL
Masa Örtüsü Kıskacı 8'li 25 TL
Elastik Kesim Matı 69,50 TL
Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 1,5 L 119 TL
Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı 2,1 L 139 TL
Pratik Salata Kavanozu 1 L 299 TL
Pratik Basmalı Rondo 1,5 L 329 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 299 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 199 TL
Düğmeli Ekoseli Pijama Takımı 349 TL
Brillant Jakarlı Yastık 50x70 cm 249 TL
Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 99,50 TL
Silk&Blue Erkek Patik Çorap 5'li 89,50 TL
Silk&Blue Kız/Erkek Çocuk Patik Çorap 5'li 79,50 TL
La Manta Kilim 80x150 cm 249 TL
Soft Klozet Takımı (60x90 cm / 40x60 cm) 399 TL
Çöp Kovası ve Tuvalet Fırçası Seti 899 TL
Cam Sıvı Sabunluk 500 ml 89,50 TL
Klozet Taburesi 199 TL
Metal Ev Aksesuarları 169 TL
Plastik Küllük 25 TL
Tüy Toplama Rulosu 3'lü 99,50 TL
Mini Askı Çeşitleri 25 TL
Mini Cam Vazo 79,50 TL
Saksıda Yapay Bahar Çiçeği 169 TL
Fly Çift Taraflı Açılır Masa 2.499 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 4 Katlı (51x19x65 cm) 199 TL
Oyuncak Mutfak Lavabosu 749 TL
Sky Busters Hava Araçları 199 TL
32 Parça Mega Blok 119 TL
Oyuncak Spor Araba 159 TL
Oyuncak Şirin El Arabası 149 TL
Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 25 L 469 TL
Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 10 L 289 TL
Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 15 L 349 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası 40x45 cm 189 TL
Makyaj Çantası 18x11 cm 109 TL
Kadın Hasır Şapka Çeşitleri 219 TL
Kadın Hasır Fiyonklu Şapka Çeşitleri 219 TL
Çocuk Merserize Şapka Çeşitleri 249 TL
Safari Bermuda Nefes Alan Şapka Çeşitleri 179 TL
Çıtçıtlı Safari Şapka Çeşitleri 199 TL
Plaj Hasırı 70x180 cm 169 TL
Plaj Hasırı 120x180 cm 249 TL
Sütaş Yarım Yağlı Süt 1L 45 TL
Reis Gönen Baldo Pirinç 2,5 KG 329,50 TL
Molped Hijyenik Ped 135 TL
Kınık Sade Maden Suyu 20x200 ml 175 TL
Erikli Su 6x1L 85 TL
Orta Kavrulmuş Türk Kahvesi 250 g 179 TL
Persil Toz Deterjan 9KG 345 TL
Tuvalet Kağıdı 48'li 339 TL
Orkide Kanola Yağı 5L 419 TL
Taze Tava Peyniri 600 g 169 TL
Tulum Peyniri 250 g 179 TL
Dondurulmuş Piliç Kanat 269 TL
Piliç Kelebek Pirzola 189 TL
Dondurulmuş Dana Maydanozlu Köfte 500 g 399 TL
Temizlenmiş Çipura 500 g 265 TL
Probis Proteinli Bisküvi 2x224 g 99 TL
Biscolata Pia Red Velved Kek 100 g 60 TL
Greta Meyveli Kraker 4x37,5 g 55 TL
Güllüoğlu Antep Fıstıklı Baklava 65 g 99,50 TL
Yayla Nohut Patlağı 102 g 39 TL