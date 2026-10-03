A101 8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bebek ürünleri indirimde! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 8 Ekim Perşembe a101 aktüel ürünlerde arasında 12.999 TL fiyatıyla Chicco Goody Xplus bebek arabası sizleri bekliyor. Bebekli aileleri yakından ilgileneceği indirimli ürünlerde mama önlüğü, battaniye, ağız mendili seti ve uyku tulumu da yer aldı. Öte yandan kızartma tenceresi, emaye sosluk, saklama kapları indirimli fiyattan satışa çıkacak. İşte, A101 8 ekim 2026 aktüel ürünler kataloğunun tamamı
A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı. A101’de televizyonlardan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mutfak ve sofra ürünlerine, oyuncak ve tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 8 Ekim 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 EKİM 2026
Chicco Goody Xplus Bebek Arabası 12.999 TL
Akıllı Kamera 1.299 TL
Şarjlı Giyilebilir Göğüs Pompası 1.399 TL
Bebek Müslin Battaniye 149 TL
5'li Ağız Mendili 85 TL
Bebek Penye Battaniye 249 TL
Bebek Fermuarlı Tekli Tulum 199 TL
2'li Bebek Mama Önlüğü 109 TL
Off-Road Çocuk ATV Motor 29.990 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65L 9.299 TL
Bulaşık Makinesi 15.999 TL
Buzdolabı 16.999 TL
Çamaşır Makinesi 7 KG 16.999 TL
Narenciye Sıkacağı 999 TL
Philips Buharlı Ütü 3.499 TL
Dikiş Makinesi 8.999 TL
Katmer ve Gözleme Sacı 1.499 TL
Saç Şekillendirici Set 2.399 TL
Halı/Koltuk Yıkama Makinesi 3.999 TL
22 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 26.990 TL
Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2.399 TL
Motor Kaskı 1.899 TL
70" Crystal UHD 4K Smart Tv 45.999 TL
65" 4K UHD Vidaa Tv 30.999 TL
55" 4K UHD Vidaa Tv 21.999 TL
40" Frameless FHD Whale OS 10 Qled Tv 10.999 TL
APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL
VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped 94.990 TL
VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL