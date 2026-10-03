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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bebek ürünleri indirimde! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        A101 8 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bebek ürünleri indirimde! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 8 Ekim Perşembe a101 aktüel ürünlerde arasında 12.999 TL fiyatıyla Chicco Goody Xplus bebek arabası sizleri bekliyor. Bebekli aileleri yakından ilgileneceği indirimli ürünlerde mama önlüğü, battaniye, ağız mendili seti ve uyku tulumu da yer aldı. Öte yandan kızartma tenceresi, emaye sosluk, saklama kapları indirimli fiyattan satışa çıkacak. İşte, A101 8 ekim 2026 aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        1

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri yayınlandı. A101’de televizyonlardan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden mutfak ve sofra ürünlerine, oyuncak ve tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, 8 Ekim 2026 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi

        2

        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 8 EKİM 2026

        Chicco Goody Xplus Bebek Arabası 12.999 TL

        Akıllı Kamera 1.299 TL

        Şarjlı Giyilebilir Göğüs Pompası 1.399 TL

        Bebek Müslin Battaniye 149 TL

        5'li Ağız Mendili 85 TL

        Bebek Penye Battaniye 249 TL

        Bebek Fermuarlı Tekli Tulum 199 TL

        2'li Bebek Mama Önlüğü 109 TL

        Off-Road Çocuk ATV Motor 29.990 TL

        3

        Mekanik Silindirik Termosifon 65L 9.299 TL

        Bulaşık Makinesi 15.999 TL

        Buzdolabı 16.999 TL

        Çamaşır Makinesi 7 KG 16.999 TL

        Narenciye Sıkacağı 999 TL

        Philips Buharlı Ütü 3.499 TL

        4

        Dikiş Makinesi 8.999 TL

        Katmer ve Gözleme Sacı 1.499 TL

        Saç Şekillendirici Set 2.399 TL

        Halı/Koltuk Yıkama Makinesi 3.999 TL

        22 kW Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 26.990 TL

        Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2.399 TL

        Motor Kaskı 1.899 TL

        5

        70" Crystal UHD 4K Smart Tv 45.999 TL

        65" 4K UHD Vidaa Tv 30.999 TL

        55" 4K UHD Vidaa Tv 21.999 TL

        40" Frameless FHD Whale OS 10 Qled Tv 10.999 TL

        6

        APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

        VT5 PRO Üç Tekerlekli Moped 94.990 TL

        VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL

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