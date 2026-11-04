ABD ara seçim sonuçları açıklandı mı, 2026 Kasım ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD'de Kongre'nin kontrolünü belirleyecek 2026 ara seçimleri dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğun hangi partide kalacağı seçim sonuçlarıyla belli olacak. Oy sayımının tamamlanma süresi ise eyaletlerdeki seçim kurallarına ve kullanılan oy yöntemlerine göre değişiklik gösterecek. Peki, ABD ara seçim sonuçları açıklandı mı, 2026 Kasım seçim sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ABD seçim sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ABD'de 2026 ara seçimlerinde seçmenler Temsilciler Meclisi ve Senato'nun yeni üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor. Seçim sonuçları, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin kalan bölümündeki siyasi dengeler açısından da önem taşıyor. Kongre'de çoğunluğun hangi partiye geçeceği yakından takip ediliyor. Peki, ABD seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2026 ABD ara seçimlerinde oy sayımına ilişkin son bilgiler...
ABD ARA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 ABD ara seçimlerinde oy verme ve sayım süreci devam ederken sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Bazı seçim bölgelerinde sandıkların kapanmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başlayacak. Ancak posta oylarının sayılması ve eyaletlere göre değişen seçim prosedürleri nedeniyle kesin sonuçların açıklanması günler sürebilecek. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 seçim bölgesi ile Senato'daki 35 koltuğun sonuçlarını takip ederek kazananlar ilan edilecek.
ABD 2026 KASIM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD ara seçimlerinde ilk sonuçların 3 Kasım 2026 Salı günü sandıkların kapanmasının ardından gelmesi bekleniyor. Ancak ülke genelinde sonuçların aynı anda kesinleşmesi beklenmiyor. Bazı eyaletlerde oyların sayımı kısa sürede tamamlanırken bazı bölgelerde posta oyları ve seçim sistemleri nedeniyle süreç uzayabiliyor. Bu nedenle Kongre'nin hangi partinin kontrolüne geçeceğinin kesinleşmesi 4 Kasım sonrasına kalabilir.
ABD'de sandıklar eyaletlere göre farklı saatlerde kapanacak. İlk sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı ve ilk sonuçların açıklanması başlayacak. Türkiye saatiyle ilk sonuçların 4 Kasım Çarşamba günü gece yarısından sonra, yaklaşık 02.00 itibarıyla gelmesi bekleniyor. Ancak bu saat, ülke genelindeki sonuçların kesinleşeceği anlamına gelmiyor. AP'nin değerlendirmesine göre Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğun belirlenmesi bazı yarışlarda günler sürebilir.
TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE ÇOĞUNLUK İÇİN KAÇ SANDALYE GEREKİYOR?
Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek isteyen partinin 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor. 2026 seçimlerinde Meclis'teki 435 seçim bölgesinin tamamı için oy kullanılıyor. Mevcut sandalye dağılımı ve boş koltuklar nedeniyle yarışın sonucu Kongre'deki siyasi dengeler açısından kritik önem taşıyor.
SENATO'DA ÇOĞUNLUK NASIL BELİRLENECEK?
Senato'da çoğunluğu elde etmek için genel olarak 51 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Ancak sandalye dağılımının 50-50 eşitlenmesi halinde ABD Başkan Yardımcısı belirleyici oy kullanabiliyor. Bu nedenle Cumhuriyetçilerin Senato'daki kontrolü koruması için 50 sandalyede kalması da yeterli olabiliyor. 2026 ara seçimlerinde Senato'daki 35 koltuk için yarışılıyor.
ÖNCEKİ ABD ARA SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLDU?
ABD'de geçmiş seçimlerde Kongre'nin kontrolünün kesinleşmesi birkaç gün sürebildi. 2022 ara seçimlerinde Senato'nun kontrolü seçim gününden dört gün sonra netleşirken Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluk sekiz gün sonra belli olmuştu. 2024 başkanlık seçimlerinde ise Senato'daki kontrol seçimden sonraki gün belirlenmiş, Temsilciler Meclisi sonuçlarının netleşmesi sekiz günü bulmuştu. Bu örnekler, 2026 seçimlerinde de kesin sonuçların hemen açıklanamayabileceğini gösteriyor.
ABD'DE OY SAYIMI NEDEN GÜNLER SÜREBİLİYOR?
ABD'de oy sayımının uzamasının başlıca nedenlerinden biri posta yoluyla kullanılan oylar. Özellikle California gibi nüfusu yüksek eyaletlerde seçim günü teslim edilen posta oylarının sayılması günler alabiliyor. Ayrıca Alaska ve Maine gibi bazı eyaletlerde uygulanan tercihli oy sistemi de sonuçların kesinleşmesini geciktirebiliyor.
TERCİHLİ OY SİSTEMİ NEDİR?
Tercihli oy sisteminde seçmenler adayları yalnızca birinci tercihleriyle değil, sonraki tercihleriyle de sıralayabiliyor. Bir adayın ilk turda oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması halinde seçim doğrudan sonuçlanıyor. Hiçbir aday bu orana ulaşamazsa en az birinci tercih oyu alan aday eleniyor ve oyları seçmenlerin sonraki tercihlerine göre dağıtılıyor. Bu işlem, kazanan belirlenene kadar devam edebildiği için seçim sonuçlarının açıklanması gecikebiliyor.