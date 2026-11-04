ÖNCEKİ ABD ARA SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLDU?

ABD'de geçmiş seçimlerde Kongre'nin kontrolünün kesinleşmesi birkaç gün sürebildi. 2022 ara seçimlerinde Senato'nun kontrolü seçim gününden dört gün sonra netleşirken Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluk sekiz gün sonra belli olmuştu. 2024 başkanlık seçimlerinde ise Senato'daki kontrol seçimden sonraki gün belirlenmiş, Temsilciler Meclisi sonuçlarının netleşmesi sekiz günü bulmuştu. Bu örnekler, 2026 seçimlerinde de kesin sonuçların hemen açıklanamayabileceğini gösteriyor.

ABD'DE OY SAYIMI NEDEN GÜNLER SÜREBİLİYOR?

ABD'de oy sayımının uzamasının başlıca nedenlerinden biri posta yoluyla kullanılan oylar. Özellikle California gibi nüfusu yüksek eyaletlerde seçim günü teslim edilen posta oylarının sayılması günler alabiliyor. Ayrıca Alaska ve Maine gibi bazı eyaletlerde uygulanan tercihli oy sistemi de sonuçların kesinleşmesini geciktirebiliyor.

TERCİHLİ OY SİSTEMİ NEDİR?

Tercihli oy sisteminde seçmenler adayları yalnızca birinci tercihleriyle değil, sonraki tercihleriyle de sıralayabiliyor. Bir adayın ilk turda oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması halinde seçim doğrudan sonuçlanıyor. Hiçbir aday bu orana ulaşamazsa en az birinci tercih oyu alan aday eleniyor ve oyları seçmenlerin sonraki tercihlerine göre dağıtılıyor. Bu işlem, kazanan belirlenene kadar devam edebildiği için seçim sonuçlarının açıklanması gecikebiliyor.