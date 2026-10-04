Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremler kısa aralıklarla gerçekleşti. İlk deprem saat 14.19'da meydana gelirken ikinci sarsıntı 17 dakika sonra saat 14.36'da kaydedildi. Saimbeyli'deki depremlerin ardından saat 14.43'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde ise Saimbeyli'de 4,4 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı yaşandı. Deprem hareketliliği sonrasında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 4 Ekim 2026 Pazar günü Adana ve Osmaniye'de meydana gelen son depremler hangileri? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Adana'daki son sarsıntıların büyüklükleri ve saatleri...