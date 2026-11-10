AFAD duyurdu! Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem: 10 Kasım Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Adana'da çevre illerdende hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Aladağ olan depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Saat 21.12'de kaydedilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntının ardından depremi yaşayanlar, Adana'da deprem mi oldu, depremin merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 10 Kasım Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Adana'da akşam saatlerinde meydana gelen deprem bölge halkında endişeye yol açtı. AFAD tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre sarsıntı Aladağ ilçesinde kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçülürken derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Peki, Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 10 Kasım Salı AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi...
ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, 10 Kasım 2026 tarihinde saat 21.12'de Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem verilerini araştırmaya başladı.
AFAD ADANA ALADAĞ DEPREMİ AÇIKLAMASI
AFAD tarafından paylaşılan deprem verilerinde sarsıntının merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olarak belirtildi.
Depreme ilişkin açıklanan ilk bilgiler şöyle:
- Depremin merkez üssü: Aladağ / Adana
- Depremin büyüklüğü: 3.7
- Tarih: 10 Kasım 2026
- Saat: 21.12
- Derinlik: 7 kilometre
Depremin ardından bölgede yaşanabilecek yeni sarsıntılara ilişkin resmî açıklamalar takip ediliyor.
SON DEPREMLER LİSTESİ 10 KASIM 2026
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