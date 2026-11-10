AFAD duyurdu! Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem: 10 Kasım Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Adana'da akşam saatlerinde meydana gelen deprem bölge halkında endişeye yol açtı. AFAD tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre sarsıntı Aladağ ilçesinde kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçülürken derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Peki, Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 10 Kasım Salı AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi...