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        Haberler Bilgi AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREM! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 10 Ekim 2026 AFAD son depremler listesi...

        AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREM! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 10 Ekim 2026 AFAD son depremler listesi...

        Türkiye ve yakın çevresindeki deprem hareketliliği, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü de gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Akdeniz'de peş peşe kaydedilen sarsıntılar, son depremler listesine yönelik araştırmaları artırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerde depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve meydana geldikleri saatler yer alıyor. Peki, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte 10 Ekim 2026 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin son bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        10 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye ve çevresindeki sismik hareketlilik devam ederken, Akdeniz'de art arda meydana gelen depremler dikkat çekti. Bölgede kaydedilen sarsıntıların ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son deprem verilerine çevrildi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, depremlerin hangi noktada meydana geldiğini, şiddetini ve saatini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün deprem mi oldu? Akdeniz'deki depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel veriler ve son depremler listesi…

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        EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

        Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

        Yayınlanan son depremler listesine göre 10 Ekim 2026 tarihinde Akdeniz'de 3.8 ve 3.5 büyüklüğünde depreme meydana geldi.

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        10 EKİM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        09-10-2026 23:15:09 34.4122 34.0793 7.29 ML 3.8 Akdeniz 731004

        10-10-2026 02:29:58 37.771 36.1268 7 ML 2.6 Saimbeyli (Adana) 731022

        10-10-2026 04:30:05 39.4342 27.3433 6.99 ML 2.6 İvrindi (Balıkesir) 731024

        10-10-2026 05:28:04 34.2532 34.1488 10.38 ML 3.5 Akdeniz 731031

        10-10-2026 05:48:47 37.766 36.6197 7 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 731037

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