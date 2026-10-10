AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREM! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 10 Ekim 2026 AFAD son depremler listesi...

10 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye ve çevresindeki sismik hareketlilik devam ederken, Akdeniz'de art arda meydana gelen depremler dikkat çekti. Bölgede kaydedilen sarsıntıların ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son deprem verilerine çevrildi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, depremlerin hangi noktada meydana geldiğini, şiddetini ve saatini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün deprem mi oldu? Akdeniz'deki depremler kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel veriler ve son depremler listesi…