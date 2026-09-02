AKOM'DAN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI! İstanbul'a ne zaman, hangi gün yağmur yağacak? Bu hafta İstanbul'da yağmur var mı?

İstanbul’da hava sıcaklıkları ve yağış ihtimaliyle ilgili son tahminler, kent sakinlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. AKOM’un yayımladığı hava durumu raporunun ardından megakentte önümüzdeki günlerde yağmur beklenip beklenmediği merak konusu oldu. Meteorolojik değerlendirmelerde kuvvetli rüzgar, gök gürültülü sağanak ve kısa süreli sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, vatandaşlar hafta boyunca havanın nasıl seyredeceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da yağış ne zaman etkili olacak, hangi gün sağanak bekleniyor? İşte İstanbul için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…