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        Haberler Bilgi AKOM'DAN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI! İstanbul'a ne zaman, hangi gün yağmur yağacak? Bu hafta İstanbul'da yağmur var mı?

        AKOM'DAN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI! İstanbul'a ne zaman, hangi gün yağmur yağacak? Bu hafta İstanbul'da yağmur var mı?

        İstanbul'da hava durumuna ilişkin son gelişmeler, kent genelinde yaşayan vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. AKOM tarafından paylaşılan değerlendirmelerin ardından megakentte yağış beklentisi yeniden gündeme gelirken, kuvvetli rüzgar, gök gürültülü sağanak ve sıcaklıklardaki ani değişimlere karşı uyarılar yapıldı. Hafta boyunca havanın nasıl seyredeceğini merak eden İstanbullular, "Yağmur ne zaman başlayacak, hangi gün sağanak bekleniyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul için güncel hava durumu tahminleri ve yağış beklenen tarihler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 19:40 Güncelleme:
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        İstanbul’da hava sıcaklıkları ve yağış ihtimaliyle ilgili son tahminler, kent sakinlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. AKOM’un yayımladığı hava durumu raporunun ardından megakentte önümüzdeki günlerde yağmur beklenip beklenmediği merak konusu oldu. Meteorolojik değerlendirmelerde kuvvetli rüzgar, gök gürültülü sağanak ve kısa süreli sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, vatandaşlar hafta boyunca havanın nasıl seyredeceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da yağış ne zaman etkili olacak, hangi gün sağanak bekleniyor? İşte İstanbul için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

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        AKOM'DAN SAĞANAK YAĞMUR UYARISI!

        İstanbul’da hava durumuna ilişkin yeni tahminler açıklandı. AKOM’un haftalık değerlendirme raporuna göre, megakentte Cuma gününe kadar yağış beklenmezken havanın ağırlıklı olarak güneşli geçeceği öngörülüyor.

        Ancak Cuma günü itibarıyla kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olabileceği belirtildi. Vatandaşların olası hava değişimlerine karşı dikkatli olması istendi.

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        İSTANBUL'A NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

        İstanbul’da hava sıcaklıklarının kuzeyden gelen serin hava akımıyla birlikte mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmesine göre Cuma günü kentte poyrazın zaman zaman kuvvetli şekilde esmesi ve saatte 20-50 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor. Bu rüzgarın, kuzey bölgelerden daha serin havayı taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyeceği tahmin ediliyor.

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        Kent genelinde sıcaklıkların 28 ila 31 derece arasında değişmesi beklenirken, cuma günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

        Hafta boyunca havanın parçalı ve az bulutlu, zaman zaman ise açık geçeceği öngörülüyor.

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        İstanbul’da önümüzdeki günlerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle:

        3 Eylül'de 21-29 derece, 4 Eylül’de 21-27 derece, 5 Eylül’de 21-31 derece, 6 Eylül’de 22-32 derece, 7 Eylül’de 21-28 derece ve 8 Eylül’de 20-27 derece aralığında olacak.

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        #istanbul
        #AKOM
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