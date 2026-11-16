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        Haberler Bilgi ALES 3 ne zaman, saat kaçta? ALES 3 sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        ALES 3 ne zaman, saat kaçta? ALES 3 sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2026-ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. Yüksek lisans ve doktora başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenecek ALES tarihini ve başlama saatini araştırıyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek ALES/3 öncesinde sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığı da merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 ALES/3 ne zaman, saat kaçta yapılacak, ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte ÖSYM ALES/3 sınav takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 01:49 Güncelleme:
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026-ALES/3 sınavı için adayların hazırlıkları sürüyor. Sınav öncesinde adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren giriş belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM AİS üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilecek. Peki, ALES/3 sınav giriş belgesi nereden alınacak ve ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte ALES tarihi...

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        ALES/3 SINAVI NE ZAMAN 2026?

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu, 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen adayların katılacağı sınav, akademik kariyer planlamasında önemli bir yere sahip.

        Sınava katılacak adayların başvuru bilgilerini kontrol etmeleri ve sınav öncesinde ÖSYM tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

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        ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        2026-ALES/3 sınav giriş belgeleri, henüz yayımlanmadı. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri, ÖSYM tarafından giriş belgelerinin yayımlanmasıyla belli olacak.

        Sınav giriş belgesinin yayımlanacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Adayların ÖSYM'nin resmî internet sitesindeki duyuruları takip etmesi gerekiyor.

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        ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        ALES/3 sınav giriş belgesi yayımlandığında adaylar, belgeye ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılabilecek.

        Sınava giriş belgesinde adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri yer alacak. Adayların sınav öncesinde belgelerini kontrol etmeleri ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

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        ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/3 sonuçlarının 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sınava katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

        ALES puanı, lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik personel alımlarında kullanılan önemli değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor. Adayların sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin olası güncellemeler için ÖSYM duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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