ALES 3 ne zaman, saat kaçta? ALES 3 sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026-ALES/3 sınavı için adayların hazırlıkları sürüyor. Sınav öncesinde adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren giriş belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM AİS üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilecek. Peki, ALES/3 sınav giriş belgesi nereden alınacak ve ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte ALES tarihi...