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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları 3 Temmuz 2026 canlı: Gram, çeyrek altın bugün ne kadar?

        Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları 3 Temmuz 2026 canlı: Gram, çeyrek altın bugün ne kadar?

        Altın piyasasında hareketlilik sürerken güncel fiyatları anbean takip ediliyor. Döviz kuru ve ons altındaki değişimlerin etkisiyle gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları yeniden gündeme geldi. Peki, 3 Temmuz 2026 Cuma gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 07:34 Güncelleme:
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        1

        Türkiye ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları yakından takip edilirken, "Altın bugün ne kadar oldu?", "Gram altın kaç TL?" ve "Çeyrek altın kaç lira?" soruları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 3 Temmuz 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve anlık alış-satış rakamları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.286,3230

        6.287,2260

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.182,09

        4.182,93

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.058,4800

        10.280,0300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        40.237,9100

        40.997,0800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        40.869,00

        41.245,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        20.050,78

        20.556,67

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        40.227,26

        40.987,61

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        40.952,21

        42.026,30

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.428,32

        4.606,74

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.715,27

        5.918,98

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        101.780,00

        103.035,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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