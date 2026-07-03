Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları 3 Temmuz 2026 canlı: Gram, çeyrek altın bugün ne kadar?
Altın piyasasında hareketlilik sürerken güncel fiyatları anbean takip ediliyor. Döviz kuru ve ons altındaki değişimlerin etkisiyle gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları yeniden gündeme geldi. Peki, 3 Temmuz 2026 Cuma gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatlarında son durum ve güncel altın alış-satış tablosu...
Türkiye ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları yakından takip edilirken, "Altın bugün ne kadar oldu?", "Gram altın kaç TL?" ve "Çeyrek altın kaç lira?" soruları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 3 Temmuz 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve anlık alış-satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
6.286,3230
6.287,2260
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.182,09
4.182,93
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.058,4800
10.280,0300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
40.237,9100
40.997,0800
TAM ALTIN FİYATI
40.869,00
41.245,00
YARIM ALTIN FİYATI
20.050,78
20.556,67
ZİYNET ALTINI FİYATI
40.227,26
40.987,61
ATA ALTIN FİYATI
40.952,21
42.026,30
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.428,32
4.606,74
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.715,27
5.918,98
GREMSE ALTIN FİYATI
101.780,00
103.035,00