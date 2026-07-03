Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları 3 Temmuz 2026 canlı: Gram, çeyrek altın bugün ne kadar?

Türkiye ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları yakından takip edilirken, "Altın bugün ne kadar oldu?", "Gram altın kaç TL?" ve "Çeyrek altın kaç lira?" soruları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 3 Temmuz 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve anlık alış-satış rakamları...