ALTIN FİYATLARI 18 TEMMUZ - CANLI TABLO || Hafta sonu fiyatlarda yatay seyir! Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar tarafından merak içerisinde araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları hafta sonuna yatay yönlü seyirde başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...