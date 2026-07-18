ALTIN FİYATLARI 18 TEMMUZ - CANLI TABLO || Hafta sonu fiyatlarda yatay seyir! Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 18 Temmuz Cumartesi yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ve yatırımcılar tarafından günün ilk saatleriyle birlikte merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki fiyatlar geçtiğimiz Perşembe gününden beri yatay yönde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel altın fiyatları 18 Temmuz alış ve satış tablosu...
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 08:52 Güncelleme:
1
Altın fiyatları her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar tarafından merak içerisinde araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve gram altın fiyatları hafta sonuna yatay yönlü seyirde başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
2
GRAM ALTIN FİYATI
6.092,19
6.093,03
3
ALTIN/ONS FİYATI
4.015,01
4.019,77
4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.747,51
9.962,10
5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
38.990,04
39.726,54
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