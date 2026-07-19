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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 19 TEMMUZ PAZAR | Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI 19 TEMMUZ PAZAR | Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları, 19 Temmuz Pazar günü özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ile yatırım yapmak isteyenler tarafından sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. ABD-İran geriliminin yeniden gündeme gelmesi ise piyasalarda dalgalanmayı artırarak altın fiyatlarının anlık değişmesine neden oluyor. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel alış-satış rakamlarını haberimizde derledik. İşte 19 Temmuz Pazar gününe ait güncel altın fiyatları tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 09:09 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları, 19 Temmuz Pazar günü özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar ile yatırım yapmak isteyenler tarafından sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. ABD-İran geriliminin yeniden gündeme gelmesi ise piyasalarda dalgalanmayı artırarak altın fiyatlarının anlık değişmesine neden oluyor. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel alış-satış rakamlarını haberimizde derledik. İşte 19 Temmuz Pazar gününe ait güncel altın fiyatları tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.092,19

        6.093,03

        ANLIK GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.015,01

        4.019,77

        ANLIK ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.747,51

        9.962,10

        ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        38.990,04

        39.726,54

        6

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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