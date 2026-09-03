Altın fiyatları 3 haftanın dibinden döndü! 3 Eylül 2026 Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları, ağustos sonunda yaşanan sert düşüşün ardından eylül ayına dalgalı bir seyirle başladı. Ons altın 2 Eylül'de üç haftanın en düşük seviyelerine gerilerken, 3 Eylül'de dolar ve ABD tahvil getirilerindeki geri çekilmenin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? İşte, 3 Eylül Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…
Canlı altın fiyatları alış-satış verileri, yatırıcımlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma sinyali geldi. Ons altın yeniden yükselirken, gözler eylül ayında açıklanacak ABD verileri ve Fed'in faiz kararına çevrildi. Peki, Bugün Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, ONS, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
ALTIN FİYATLARINDA TOPARLANMA SİNYALİ
Ons altın 3 Eylül sabahında yüzde 0,5 yükselerek 4 bin 409 dolar seviyesine çıktı. Bir önceki seansta ise 4 bin 400 doların altına gerileyen değerli metal, yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerini görmüştü.
Yurt içinde de altın fiyatlarının yönü yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın eylül ayının ilk günlerinde 6 bin 900 TL civarında hareket ederken, ons altındaki değişim ve dolar kuru fiyatlamalarda belirleyici oluyor.
EYLÜL AYINDA ALTIN İÇİN KRİTİK VERİLER
Altının yönünde ABD'den gelecek ekonomik veriler belirleyici olacak. Özellikle cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, Fed'in eylül ayındaki faiz politikasına yönelik beklentileri etkileyebilir. Zayıf bir istihdam verisi faiz artışı beklentilerini azaltarak altını destekleyebilir.
GRAM ALTIN DÜŞECEK Mİ?
Gram altın tarafında ise ons altınla birlikte dolar kurunun seyri önem taşıyor. Küresel piyasalarda altının yeniden toparlanması, yurt içindeki gram altın fiyatlarına da yansıyabiliyor. Ancak eylül ayında açıklanacak ABD verileri nedeniyle fiyatlarda oynaklığın devam etmesi bekleniyor.
GRAM ALTIN FİYATI
6.883,98
6.884,56
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.392,02
4.392,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.013,68
11.256,08
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.054,30
44.891,44
TAM ALTIN FİYATI
44.196,00
44.762,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.952,46
22.506,19
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.042,55
44.874,73
ATA ALTIN FİYATI
44.702,53
45.838,02
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.735,30
4.967,34
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.214,11
6.440,46
GREMSE ALTIN FİYATI
109.977,00
111.527,00