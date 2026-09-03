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        Haberler Bilgi Altın fiyatları 3 haftanın dibinden döndü! 3 Eylül 2026 Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?

        Altın fiyatları 3 haftanın dibinden döndü! 3 Eylül 2026 Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?

        Altın fiyatları, ağustos sonunda yaşanan sert düşüşün ardından eylül ayına dalgalı bir seyirle başladı. Ons altın 2 Eylül'de üç haftanın en düşük seviyelerine gerilerken, 3 Eylül'de dolar ve ABD tahvil getirilerindeki geri çekilmenin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? İşte, 3 Eylül Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 06:51 Güncelleme:
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        1

        Canlı altın fiyatları alış-satış verileri, yatırıcımlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma sinyali geldi. Ons altın yeniden yükselirken, gözler eylül ayında açıklanacak ABD verileri ve Fed'in faiz kararına çevrildi. Peki, Bugün Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, ONS, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA TOPARLANMA SİNYALİ

        Ons altın 3 Eylül sabahında yüzde 0,5 yükselerek 4 bin 409 dolar seviyesine çıktı. Bir önceki seansta ise 4 bin 400 doların altına gerileyen değerli metal, yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerini görmüştü.

        Yurt içinde de altın fiyatlarının yönü yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın eylül ayının ilk günlerinde 6 bin 900 TL civarında hareket ederken, ons altındaki değişim ve dolar kuru fiyatlamalarda belirleyici oluyor.

        3

        EYLÜL AYINDA ALTIN İÇİN KRİTİK VERİLER

        Altının yönünde ABD'den gelecek ekonomik veriler belirleyici olacak. Özellikle cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, Fed'in eylül ayındaki faiz politikasına yönelik beklentileri etkileyebilir. Zayıf bir istihdam verisi faiz artışı beklentilerini azaltarak altını destekleyebilir.

        4

        GRAM ALTIN DÜŞECEK Mİ?

        Gram altın tarafında ise ons altınla birlikte dolar kurunun seyri önem taşıyor. Küresel piyasalarda altının yeniden toparlanması, yurt içindeki gram altın fiyatlarına da yansıyabiliyor. Ancak eylül ayında açıklanacak ABD verileri nedeniyle fiyatlarda oynaklığın devam etmesi bekleniyor.

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.883,98

        6.884,56

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.392,02

        4.392,87

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.013,68

        11.256,08

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.054,30

        44.891,44

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        44.196,00

        44.762,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.952,46

        22.506,19

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.042,55

        44.874,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        44.702,53

        45.838,02

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.735,30

        4.967,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.214,11

        6.440,46

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.977,00

        111.527,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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