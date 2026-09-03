Altın fiyatları 3 haftanın dibinden döndü! 3 Eylül 2026 Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARINDA TOPARLANMA SİNYALİ

Ons altın 3 Eylül sabahında yüzde 0,5 yükselerek 4 bin 409 dolar seviyesine çıktı. Bir önceki seansta ise 4 bin 400 doların altına gerileyen değerli metal, yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerini görmüştü.

Yurt içinde de altın fiyatlarının yönü yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın eylül ayının ilk günlerinde 6 bin 900 TL civarında hareket ederken, ons altındaki değişim ve dolar kuru fiyatlamalarda belirleyici oluyor.