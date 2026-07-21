ALTIN FİYATLARI CANLI 21 TEMMUZ || Gram altın 6200'e dayandı! Ata altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. 21 Temmuz Salı günü altının alış ve satış rakamları, özellikle gram altının yükseliş seyriyle birlikte merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler piyasaların gündeminde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatlarına ilişkin son durum…
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:23 Güncelleme:
1
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. 21 Temmuz Salı günü altının alış ve satış rakamları, özellikle gram altının yükseliş seyriyle birlikte merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler piyasaların gündeminde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatlarına ilişkin son durum…
2
GRAM ALTIN FİYATI
6.168,6230
6.169,4730
3
ALTIN/ONS FİYATI
4.069,62
4.070,35
4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.868,8600
10.085,9100
5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.471,9500
40.217,6900
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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