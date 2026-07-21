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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 21 TEMMUZ || Gram altın 6200'e dayandı! Ata altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI CANLI 21 TEMMUZ || Gram altın 6200'e dayandı! Ata altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın piyasasında hareketlilik devam ederken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. 21 Temmuz Salı günü altının alış ve satış rakamları, özellikle gram altının yükseliş seyriyle birlikte merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler piyasaların gündeminde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatlarına ilişkin son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın piyasasında hareketlilik devam ederken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. 21 Temmuz Salı günü altının alış ve satış rakamları, özellikle gram altının yükseliş seyriyle birlikte merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler piyasaların gündeminde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatlarına ilişkin son durum…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.168,6230

        6.169,4730

        ANLIK GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        4.069,62

        4.070,35

        ANLIK ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.868,8600

        10.085,9100

        ANLIK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.471,9500

        40.217,6900

        6

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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        #gram altın
        #tam altın
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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