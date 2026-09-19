ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM 19 EYLÜL 2026 || Son dakika: Yeni gün yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 19 Eylül Cumartesi gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Fed faiz kararı sonrası seyreden düşüş trendinin ardından gözlemlenen yukarı yönlü hareket dikkat çekerken gözler güncel rakamlara çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 19 Eylül altın fiyatları alış satış tablosu...
Altın fiyatları 19 Eylül Cumartesi gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE, NEDEN YÜKSELİYOR?
ABD Merkez Bankası'nın Fed'in faiz kararı sonrası düşen altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ilişkilerin düzeldiğini ve Danimarka ile Grölland konusunda anlaşmaya varıldığını söylemesi üzerine yeniden yukarı yönlü seyre geçti.
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.340,10
4.340,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.655,50
10.889,99
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.621,99
43.426,75
TAM ALTIN FİYATI
42.836,00
43.461,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.244,40
21.779,98
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.621,99
43.426,75
ATA ALTIN FİYATI
43.908,48
45.014,80
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.629,08
4.838,75
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.041,50
6.254,50
GREMSE ALTIN FİYATI
107.256,00
108.319,00