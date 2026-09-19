Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM 19 EYLÜL 2026 || Son dakika: Yeni gün yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM 19 EYLÜL 2026 || Son dakika: Yeni gün yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 19 Eylül Cumartesi gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Fed faiz kararı sonrası seyreden düşüş trendinin ardından gözlemlenen yukarı yönlü hareket dikkat çekerken gözler güncel rakamlara çevrildi. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 19 Eylül altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 20:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın fiyatları 19 Eylül Cumartesi gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE, NEDEN YÜKSELİYOR?

        ABD Merkez Bankası'nın Fed'in faiz kararı sonrası düşen altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ilişkilerin düzeldiğini ve Danimarka ile Grölland konusunda anlaşmaya varıldığını söylemesi üzerine yeniden yukarı yönlü seyre geçti.

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.340,10

        4.340,70

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.655,50

        10.889,99

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.621,99

        43.426,75

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        42.836,00

        43.461,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.244,40

        21.779,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.621,99

        43.426,75

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.908,48

        45.014,80

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.629,08

        4.838,75

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.041,50

        6.254,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.256,00

        108.319,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        #altın fiyatları
        #19 eylül
        #Cumartesi
        #bugün
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM için ABD'de
        BM için ABD'de
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Berlin’de Sol Parti sandıktan birinci çıktı
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        Fenerbahçe tarihinde bir ilk!
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        "Bu şekilde lig bitmez!"
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Tera Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        Süper Lig'in yeni lideri Amed!
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        "Bu kadar farkı tahmin etmiyorduk!"
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Sabancı, COP31'in elektrifikasyon partneri oldu
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında para transferleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı!
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Eşini öldürdü, 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Trump'tan İran mesajı: Çok büyük şeyler olacak
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        "Mesleğiyle bağdaşmıyor"
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"