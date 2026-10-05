Altın fiyatlarında yeni hafta hareketli başladı! 5 Ekim 2026 gram, çeyrek altın ne kadar, bugün kaç TL?
Altın fiyatları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Gram altın 6 bin 545 TL, çeyrek altın 11 bin 99 TL satış seviyesinde bulunurken ons altın 4 bin 140 dolar civarında seyrediyor. Haftalık bazda geri çekilen ons altında 4 bin 100 dolar seviyesi destek olarak öne çıkarken, piyasalarda kısa vadeli yön arayışı sürüyor. İşte, 5 Ekim 2026 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın 5 Ekim sabahında 6 bin 545 TL seviyesinde bulunurken çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 99 TL olarak kaydedildi. Küresel piyasalarda ons altın ise 4 bin 140 dolar bandında seyrediyor. Peki, Gram, çeyrek altın ne kadar, bugün kaç TL? İşte, 5 Ekim 2026 canlı altın fiyatları…
ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma çabası öne çıkıyor. Ons altın 5 Ekim sabahında 4 bin 150 dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken gün içinde 4 bin 133 dolar ile 4 bin 158 dolar arasında hareket etti. Haftalık veriler ise ons altında yaklaşık yüzde 3'lük geri çekilmeye işaret ediyor.
Piyasanın kısa vadeli seyrinde 4 bin 100 dolar bölgesi önemini koruyor. Ons altının bu seviyenin üzerinde tutunması, tepki alımlarının devamı açısından takip ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 150-4 bin 160 dolar bandının aşılması gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde altındaki toparlanma güç kazanabilir.
Gram altın tarafında ise ons altınla birlikte dolar/TL kuru belirleyici olmaya devam ediyor. Güncel verilerde serbest piyasada gram altın 6 bin 582 TL civarında işlem görürken spot gram altın 6 bin 569 TL seviyesinde bulunuyor.
Bu nedenle kısa vadede yatırımcıların ons altında 4 bin 100 dolar desteğini, yukarı hareketlerde ise 4 bin 150-4 bin 160 dolar bölgesini takip etmesi öne çıkıyor. Altın fiyatlarının yönünde ABD ekonomisine ilişkin veriler, faiz beklentileri ve doların seyri de belirleyici olacak.
GRAM ALTIN
6.547,30
6.547,95
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.137,49
4.138,22
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.475,78
10.705,90
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
41.896,79
42.679,30
YARIM ALTIN FİYATI
20.894,36
21.421,09
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
41.901,35
42.692,16
ATA ALTIN FİYATI
43.400,74
44.495,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90