Altın fiyatlarında yeni hafta hareketli başladı! 5 Ekim 2026 gram, çeyrek altın ne kadar, bugün kaç TL?

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma çabası öne çıkıyor. Ons altın 5 Ekim sabahında 4 bin 150 dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken gün içinde 4 bin 133 dolar ile 4 bin 158 dolar arasında hareket etti. Haftalık veriler ise ons altında yaklaşık yüzde 3'lük geri çekilmeye işaret ediyor.

Piyasanın kısa vadeli seyrinde 4 bin 100 dolar bölgesi önemini koruyor. Ons altının bu seviyenin üzerinde tutunması, tepki alımlarının devamı açısından takip ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 150-4 bin 160 dolar bandının aşılması gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde altındaki toparlanma güç kazanabilir.