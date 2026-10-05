Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Altın fiyatlarında yeni hafta hareketli başladı! 5 Ekim 2026 gram, çeyrek altın ne kadar, bugün kaç TL?

        Altın fiyatlarında yeni hafta hareketli başladı! 5 Ekim 2026 gram, çeyrek altın ne kadar, bugün kaç TL?

        Altın fiyatları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. Gram altın 6 bin 545 TL, çeyrek altın 11 bin 99 TL satış seviyesinde bulunurken ons altın 4 bin 140 dolar civarında seyrediyor. Haftalık bazda geri çekilen ons altında 4 bin 100 dolar seviyesi destek olarak öne çıkarken, piyasalarda kısa vadeli yön arayışı sürüyor. İşte, 5 Ekim 2026 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 07:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın 5 Ekim sabahında 6 bin 545 TL seviyesinde bulunurken çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 99 TL olarak kaydedildi. Küresel piyasalarda ons altın ise 4 bin 140 dolar bandında seyrediyor. Peki, Gram, çeyrek altın ne kadar, bugün kaç TL? İşte, 5 Ekim 2026 canlı altın fiyatları…

        2

        ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

        Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanma çabası öne çıkıyor. Ons altın 5 Ekim sabahında 4 bin 150 dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken gün içinde 4 bin 133 dolar ile 4 bin 158 dolar arasında hareket etti. Haftalık veriler ise ons altında yaklaşık yüzde 3'lük geri çekilmeye işaret ediyor.

        Piyasanın kısa vadeli seyrinde 4 bin 100 dolar bölgesi önemini koruyor. Ons altının bu seviyenin üzerinde tutunması, tepki alımlarının devamı açısından takip ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 150-4 bin 160 dolar bandının aşılması gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde altındaki toparlanma güç kazanabilir.

        3

        Gram altın tarafında ise ons altınla birlikte dolar/TL kuru belirleyici olmaya devam ediyor. Güncel verilerde serbest piyasada gram altın 6 bin 582 TL civarında işlem görürken spot gram altın 6 bin 569 TL seviyesinde bulunuyor.

        Bu nedenle kısa vadede yatırımcıların ons altında 4 bin 100 dolar desteğini, yukarı hareketlerde ise 4 bin 150-4 bin 160 dolar bölgesini takip etmesi öne çıkıyor. Altın fiyatlarının yönünde ABD ekonomisine ilişkin veriler, faiz beklentileri ve doların seyri de belirleyici olacak.

        4

        GRAM ALTIN

        6.547,30

        6.547,95

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.137,49

        4.138,22

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.475,78

        10.705,90

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        41.896,79

        42.679,30

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        20.894,36

        21.421,09

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        43.206,00

        43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        41.901,35

        42.692,16

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        43.400,74

        44.495,32

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        #altın
        #altın fiyatları
        #çeyrek altın
        #gram altın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        Kabuk değişimi istatistiklere yansıdı!
        İspanya erken seçime gidiyor
        İspanya erken seçime gidiyor
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        10 milyonluk araçla kaçtı, uykuda yakalandı
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Güzide Duran eski eşi Adnan Aksoy'a sert sözler
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        Vahşet! Cezaevinden izinli çıkıp babasını öldürdü!
        ABD'de infaz skandalı
        ABD'de infaz skandalı
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Bu defa battı
        Bu defa battı
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        İnanılmaz görüntü! Kontrolü kaybetti, faciaya yol açtı!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması